【衆議院選挙当日】Z世代が渋谷で願いを叫ぶ！参加型企画「WISH BAND」を開催

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANと一般社団法人日本若者キャリア支援協会（以下、JYC）は、2026年2月7日(土)~8日(日)、渋谷モディ 1階野外ステージにて、若者の願いや社会に対する想いを繋ぐ『WISH BAND（ウィッシュバンド）』を開催します。

本企画は、日本最大級のエシカルの祭典「エシカルエキスポ2026 TOKYO」内の企画として実施し、Z世代を巻き込むことで、若者の選挙への関心を高めると共に、若者の想いの可視化を目指します。

【WISH BAND イベント概要】

開催日： 2026年2月7日(土) 15:15-16:45

2月8日(日) 14:30-16:00

会 場：渋谷モディ1階 野外ステージ

主 催：一般社団法人日本若者キャリア支援協会

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

問い合わせ：office.jyc@gmail.com（担当：岩崎）

一般社団法人日本若者キャリア支援協会 (JYC)

一般社団法人 日本若者キャリア支援協会（JYC）は、若者の挑戦を正しく評価し、社会につなぐことを目的とした一般社団法人です。全国で活動する学生を認定する「47都道府県学生活動大使」や、各年度の活動大使を決める「U30若者活動AWARD」などを通じ、若者の努力や想いが埋もれず、応援や共創へとつながる仕組みを構築してきました。

WISH BANDでは、Z世代を巻き込み、若者の選挙への関心を高めると共に、若者の想いの可視化を目指します。

本活動は連携企業・共創パートナーを募集しております。

問い合わせ：office.jyc@gmail.com（担当：岩崎）

公式サイト：https://jyc-official.org/

Z世代の想いを繋ぐ【WISH BAND】

WISH BANDは「願い」を叫び、願いと応援をつなぐ交流イベントです。全国から、願いを軸に活動する11名の若者が「願い人」として登壇し、それぞれが大切にしている願いと、これからの日本や社会に期待することを叫びます。

イベントでは、参加者全員が自分の願いをバンドに記入し、応援の言葉とともに結び合うことで、ひとつのオリジナルモニュメントを完成させます。自分の願いに誰かの応援が重なり、社会とつながっていく感覚を可視化する体験です。

また、Z世代の政治や選挙への関心に関する参加型アンケートを実施。若者のリアルな声を集め、社会に発信します。

【願い人一覧】全国からZ世代11名が集結し、ステージ登壇

全国から集まった、等身大の「願い」を持つ若者たち。

WISH BANDには、全国各地から、分野・肩書き・立場を問わず、多様な若者が参加します。参加者の多くは、すでに何かを成し遂げた「成功者」ではありません。むしろ、迷いながら、立ち止まりながら、それでも自分なりの願いを手放さずに生きてきた人たちです。

【エシカルエキスポとは】

「エシカルがカッコいい世界を創る」というミッションを掲げ、社会貢献や環境保全を中心に、社会活動家・起業家・学生団体・企業・クリエイターを繋ぎ、想いと活動を社会へ広める日本最大級のエシカル祭典です。若者を社会を繋ぐことを1つの主目的とし、コンテンツを展開するイベントという点から、日本若者キャリア支援協会との共創に至りました。

【エシカルエキスポ2026 TOKYO】

開催日： 2026年2月3日（火）～ 2月8日（日）

時 間： 3日 12:00~19:30

4日~7日 11:00~19:30

8日 11:00~18:00

会 場：渋谷モディ1階 イベントスペース

主 催：一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

イベントLP：https://ethical-expo.com/

【主催者概要】

主催者

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN（エシカル エキスポ ジャパン）

所在地

大阪府大阪市住之江区粉浜1-2-8

代表者

塗野 直透（代表理事）

代表プロフィール：

母子家庭で６歳まで施設暮らしを経験し、社会的に立場の弱い人達を救うことが、自分の使命であると考え始める。そのために大学入学時に、学生起業をすることを決意。18で、明治乳業の営業代理店で飛び込み営業の後、人材会社で営業部副主任として活動。2020年3月にカンボジアでの商品開発を経て、フェアトレード商品のプロモーション支援を開始し、フェアトレードの分野からもっと広い、エシカル消費を日本社会に広めるため、BtoBから世界を変えるために、株式会社ラントレを創設。その後消費者に直接エシカルの価値観を啓蒙できる環境を創るために、一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを設立。

従業員数

20名(実行委員含む)

設立

2022年8月30日

HP

https://ethical-expo-japan.com/

【エシカルエキスポとは】

「エシカルがカッコいい世界を創る」というミッションを掲げ、社会貢献や環境保全を中心に、社会活動家・社会起業家・学生団体・企業・クリエイターを繋げ、共創プロジェクトの中で想いと活動を社会へ広めるイベントです。2023年に一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを立ち上げ、第一回開催を大阪にて実施し、2024年には大阪、東京の2拠点開催をいたしました。