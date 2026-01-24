韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』、オリーブヤングで発売直後売り切れ続出で話題だった「1番フィルターパウダー」がオフライン販売開始

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN（日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄）が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は、1番ラインから昨年6月発売された「1番パントテン酸*¹スキンケア100 フィルターパウダー」を、2026年1月26日より全国のバラエティショップ・ディスカウントストアにて先行発売いたします。

ナンバーズインの1番ラインは、パントテン酸*¹をキー成分に、皮脂バランスと保湿に着目し、肌をすこやかに整えるうるおいケアラインです。 本商品は、その1番ラインから韓国のビューティーYouTuber「Jinyaa（登録者数30万人超）」との共同開発により誕生したフィルターパウダーです。

既存の「1番 かけるパントテン酸*¹スキンパウダー」が口コミで人気を集め、「メイクの仕上げにも使いたい」という声を受けて、スキンケア後もメイク後も心地よく使える本商品を開発しました。

発売直後から韓国のオリーブヤングで“売り切れ続出”と話題を集め、国内では昨年5月にオンラインで先行発売し、新発想のパウダーとしてご好評をいただいております。

商品概要

1番パントテン酸*¹スキンケア100 フィルターパウダ

1番パウダーは、100%スキンケア成分のパウダーでパントテン酸*¹、シカ*²、ナイアシンアミド*³、マデカソサイド*⁴、カラミン*⁵などの成分で構成されております。朝晩問わず24時間使用できる新発想のパウダーとしてワンタッチで油分を抑えたサラサラな仕上がりへ導きます。

さらに、下地の上から重ねるだけで、フィルターをかけたようなふんわりとした毛穴ブラーリング仕上げを演出。下地＋パウダーのシンプルな工程でも、すっぴんのようなナチュラル肌を叶えたい方におすすめです。

日中のメイク仕上げはもちろん、夜のスキンケアの最後に使うことで、枕のホコリや髪の毛のべたつきを防ぎます。また、寝汗や皮脂によるテカリが気になる朝もさらっとした肌で快適な一日をスタートできるようサポートします。

安全性・機能面では、PM2.5吸着防止テスト、花粉吸着防止テスト、ヒト反復インスルトパッチテストなど各種テストを完了したため空中を漂うすべてのホコリや花粉をブロックします。加えて、滅菌フィルターと滅菌パフを採用し、肌に触れるツールの衛生面にも配慮しました。

7g/1,540円(税込)

*¹ パントテン酸(整肌成分)

*² シカ(整肌成分)

*³ ナイアシンアミド(整肌成分)

*⁴ マデカソサイド(整肌成分)

*⁵ カラミン(整肌成分)

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/