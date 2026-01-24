【期間限定】総合型選抜のルークス志塾、節分に合わせた「入塾金無料キャンペーン」を実施

Loohcs株式会社

総合型選抜（旧AO入試）専門塾 Loohcs志塾（ルークス志塾） は、総合型選抜・推薦入試に向けた早期対策を後押しする取り組みとして、「節分・福は内キャンペーン」 を期間限定で実施いたします。

本キャンペーンでは、所定の条件を満たした方を対象に、入塾金が無料となります。

受験準備を始めるタイミングに悩む受験生・保護者の方に向けて、「今、動き出す」きっかけを提供する企画です。

■ 早めの対策が、合格を引き寄せる

総合型選抜（AO・推薦入試）は、準備を始める時期によって結果に大きな差が生まれる入試方式です。直前期から対策を始めたことで、本来の力を十分に発揮できずに終わってしまうケースも少なくありません。

Loohcs志塾ではこれまでの指導経験から、「早期に自分の関心やテーマと向き合い、試行錯誤を重ねてきたかどうか」 が合否を分ける重要な要素であると考えています。

節分という節目の時期に合わせて実施する本キャンペーンは、受験に向けた第一歩を踏み出す方に“福”を招き入れるための期間限定企画です。

■ 総合型選抜（AO入試）は、なぜ早期対策が重要なのか

現在、大学入学者のおよそ 2人に1人 が、総合型選抜や推薦入試を通じて進学していると言われています。特に早慶上理・MARCHなどの人気大学では、倍率が 10倍を超えるケース も珍しくありません。

この入試方式で評価されるのは、学力試験の点数だけではなく、「なぜこの大学・学部で学びたいのか」を言語化できているかその志望理由を裏付ける探究活動や経験を、どのように積み重ねてきたかといった プロセスの質 です。短期間で形だけを整えることは難しく、早い段階から時間をかけて準備してきたかどうかが、結果に直結します。

本キャンペーンをきっかけに、総合型選抜に向けた“ロケットスタート”を切っていただければと考えています。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名

節分・福は内キャンペーン

内容

入塾金全額無料

告知期間

2026年1月26日（月）～2月25日（水）

■ 適用条件

詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152506/

以下の条件をすべて満たした方が対象となります。

- 2026年2月末日までに「無料相談」を完了していること- 2026年3月10日（火）までに入塾手続きを完了していること

※詳細は各校舎まで直接お問い合わせください。

■ Loohcs志塾について

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/