静寂を所有するという選択。

株式会社UKiNE

株式会社UKiNE（静岡県藤枝市、代表取締役 兼 最高経営責任者：三澤隆祥）は、北海道・屈斜路湖エリアにおいて、泊数分割型別荘サービス「UKiNE（ウキネ）」を立ち上げたことをお知らせいたします。

【UKiNE公式特設サイト】

https://ukine.jp/

【UKiNE誕生の背景】

仕事、家事、移動、通知、SNS。

現代の私たちは、常に何かに追われながら日々を過ごしています。

総務省の生活時間調査などによると、日本人が「誰にも邪魔されず、自分自身と向き合える時間」は、1日あたり30分未満とも言われています。便利さと引き換えに、私たちは「立ち止まる時間」を失ってきたのかもしれません。

こうした状況に対し、「より多くの体験を提供する」のではなく、「余計なものを削ぎ落とすことで、時間の質を取り戻す」ことを目的に生まれたのが、北海道・屈斜路湖の別荘サービス「UKiNE（ウキネ）」です。

【UKiNEが提供する価値をサービスについて】

静寂と美意識を、30年にわたり所有する。

UKiNEは、単なる宿泊施設ではありません。

それは、人生の質を高めるための「時間の所有権」であり、静けさの中に身を置き、自分自身と深く向き合うことができる究極のログホームです。

北海道・屈斜路湖という国立公園内の希少なロケーションにおいて、UKiNEは1棟のログホームを複数のオーナーで共有し、泊数単位で所有する「泊数分割型」モデルを採用しています。

オーナーは、最低口数一口あたり＝年間10泊分の利用権を30年という長期にわたり取得が可能です。また全33口(330泊分)のオンリーワンオーナーでの取得も可能となります。静寂に包まれた時間を自らの人生に組み込むことができます。必要な分だけを所有する合理性と、自然・建築・時間が調和した滞在価値を両立させた、新しい別荘のかたちです。

【なぜ北海道・屈斜路湖なのか？】

静寂を所有する。という贅沢を。

このサービスの舞台として選ばれたのが、屈斜路湖。日本最大級のカルデラ湖であり、国立公園内に広がる自然保護エリアです。過度な観光地化がされておらず、夜には人工音がほとんど聞こえない希少な環境が保たれています。

一方で、女満別空港から車で約１時間のアクセス性、プライベートヘリでの発着対応も可能。また中標津空港や釧路空港からのアクセスも可能です。都市部からの移動に過度な負担をかけることなく、「日常から静寂へ」と切り替えられる距離感も、この場所が選ばれた理由のひとつです。

UKiNEは、多拠点展開や利便性を追求しません。

あえて一つの場所に深く向き合い、その土地の空気、季節、静寂を磨き続ける。「どこでも行ける」よりも、「ここでしか過ごせない時間」に価値を置いています。

【私たち「UKiNE」が目指すもの】

次世代に繋ぐ持続可能な取り組み

またUKiNEでは、年間の一部期間を次世代や教育のために無償開放する設計を取り入れています。静寂を独占するのではなく、未来と共有する。所有という行為に、社会性と意味を持たせることも、このプロジェクトの重要な思想です。

こうした思想をより多くの人に伝えるため、UKiNEは2026年1月10日～11日「幕張メッセ」で開催された「TOKYO AUTO SALON 2026」にて、タジマモーターズのMONSTER SPORTスーパースイフト2026の車両とスポンサード契約を締結。

これはイベント協賛そのものを目的としたものではなく、2026年3月に屈斜路湖で開催（予定）の「氷上ツーリング会（予定）」へとつながる導線づくりの一環です。今後の詳しいスケジュール等はUKiNEの公式サイトにてご案内いたします。※結氷状況により開催できない場合もございます。

https://ukine.jp/

都市から自然へ、日常から静寂へ。



UKiNEが再定義したいのは、「別荘を持つこと」ではありません。



忙しさの中で見失いがちな静寂と向き合う時間を、人生の資産として残すこと。そのための拠点をつくることです。

静寂を所有するという、新しい選択。



UKiNEは、時間の質を大切にする人のための別荘サービスです。

【UKiNEの挑戦】

UKiNEは、北海道・屈斜路湖で生まれた

「フォースプレイス（Fourth Place）」という新しい価値観を、

今後、北海道各地へと広げていきます。

フォースプレイスとは、

自宅（ファーストプレイス）、職場（セカンドプレイス）、

そして日常的な居場所（サードプレイス）に続く、

「心を整え、感性を磨くための、もう一つの拠点」。

UKiNEは、それぞれの土地が本来持つ

自然、文化、季節の表情を最大限に活かしながら、

訪れる人が静かに自分自身と向き合える

唯一無二の滞在体験を創出していきます。

■ 展開予定エリア（構想）

UKiNE SAHORO（サホロ）

四季を通して楽しめるマウンテンリゾート。

森と雪と光が調和する、高原の隠れ家。

UKiNE FURANO（富良野）

花と丘、アートと美食が融合する地。

自然と文化の彩りを五感で味わう滞在。

UKiNE NISEKO（ニセコ）

世界が認める雪の聖地。

グローバルな感性を持つゲストが集う、国際的フォースプレイス。

UKiNE KITATAISETU（北大雪）

手つかずの自然が残る山岳リゾート。

極上のパウダースノーと静寂を独占する体験。

UKiNE MORAI ISHIKARI（石狩モウライ）

海と川、平野が交わる地。

都市近郊にありながら、自然との対話が叶う新たな隠れ家。

UKiNEは、

「より多くの場所をつくること」ではなく、

「その場所でしか得られない時間を、丁寧に育てていくこと」を大切にしています。

北海道という大地の多様性を舞台に、人と自然、時間と感性が静かにつながる

新しい滞在のあり方を、これからも提案していきます。