E-COMEGROUPより「WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) 2026」公式ライセンスアイテムが登場-世界が熱狂する野球の祭典を、日常に。トートバッグ・ポーチなど全ラインアップを展開

株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社:福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、世界最高峰の国際野球大会「WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) 2026（以下、WBC）」の公式ロゴを使用したライセンスアイテムを2月上旬より、発売いたします。



今大会の象徴とも言えるカラフルで躍動感のあるWBC公式ロゴを大胆に配したデザインは、スポーツの高揚感とファッション性を兼ね備えた仕上がり。観戦シーンはもちろん、日常使いにも取り入れやすいアイテムラインアップとなっています。トートバッグは、普段使いしやすいサイズ感からサブバッグとしても活躍するコンパクトサイズまで展開。さらに、ポーチやミニバッグなど、性別・年齢を問わず幅広いシーンで使用できるアイテムを揃えました。ブラックやホワイトを基調としたベーシックなカラーに、WBCならではの鮮やかなロゴが映えるデザインは、野球ファンのみならず、スポーツカルチャーやイベントアイテムを楽しみたい方にもおすすめです。世界がひとつになる特別な瞬間を、ファッションとして身近に楽しめるWBC公式ライセンスアイテム。2026年注目のコレクションにぜひご注目ください。



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。

すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。

思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



