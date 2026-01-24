【近江ちゃんぽん亭 イオンモール神戸北店】フードコートからレストラン街へ移転オープン

ドリームフーズ株式会社

「近江のちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」をスローガンに掲げる

ドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、

有限会社エイ・エム・エス（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社長：藤田 賢紀）が運営する

ライセンス店舗「近江ちゃんぽん亭 イオンモール神戸北店」が、

フードコートから館内1階レストラン街へ移転し、

2026年1月24日（土）に移転オープンすることをお知らせいたします。

フードコートから、落ち着いて味わえる店舗へ

近江ちゃんぽん亭 イオンモール神戸北店は、2006年11月18日の開業以来、フードコート店舗として多くのお客様に親しまれてきました。

このたびの移転では、これまで以上にゆったりと食事を楽しんでいただけるよう、営業形態をレストラン街へと変更。

黄金色のおだしと野菜たっぷりの近江ちゃんぽんを、落ち着いた空間でじっくり味わっていただける店舗へと生まれ変わります。

地域に根ざし、変わらぬ一杯を

近江ちゃんぽんは、素材の旨みを丁寧に引き出したやさしいおだしと、たっぷりの野菜が特長の、毎日食べても飽きのこない一杯です。

移転後も変わらず、お子さまからご年配の方まで、幅広い世代に寄り添う「おだしのちゃんぽん」をお届けしてまいります。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/180_1_defd1a93d9ece5609657061f7aa563d9.jpg?v=202601241151 ]

店舗からのメッセージ

いつも近江ちゃんぽん亭 イオンモール神戸北店をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、フードコートからレストラン街へ移転し、より落ち着いた空間で近江ちゃんぽんをお楽しみいただけるようになりました。

これからも、「おだしのやさしさ」と「野菜たっぷりの一杯」を大切に、地域の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。

新しくなった近江ちゃんぽん亭 イオンモール神戸北店へ、ぜひお立ち寄りください。

近江ちゃんぽん亭とは

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2026年1月現在、日本全国および海外（台湾）に56店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根ヘッドオフィス 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/