日本で4人しかいない！東野幸治、巧みなレゴ（R）ブロック芸人のワークショップを絶賛「忘れへん」『東野山里のインプット』＃57　1月25日（日） 23:00放送

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（レギュラー放送は、毎月第3第4日曜23:00スタート ※5週ある場合は第4第5日曜）の「#57」を、1月25日（日）に放送します。

世界で30人しかいない職人が登場

『東野山里のインプット』は、多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

芸人のまっこん（ろどりげす）を迎えてインプットするのは、「レゴ（R）ブロック」。MCは、東野と体調不良の山里に代わって、鰻和弘（銀シャリ）が務めます。

約5年前、甥が遊ばなくなったレゴ ブロックにはまったことをきっかけに、作品づくりに没頭するようになったまっこん。妻の助言もあり、1年間SNSにオリジナル作品をアップし続けたと言います。その後、世界で30人・日本で4人しかいない「レゴランド・ディスカバリー・センター マスターモデルビルダー」に就任。約700人が参加したコンテストでも優勝したと明かすと、東野は「やめーや、吉本。芸人やから上手に教えるし、『こいつは採用せなアカンやろ』ってなると思う」と称賛します。

東野がまっこんを大イジリ

番組では、まっこんが制作したサーキット会場や、子どもたちと作ったお城などの作品を紹介。そんななか、暴走トークを繰り広げる鰻 に、まっこんが「(MCは)山里さんって聞いてたんですけど。山里さんだったらこんなこと言わない！」とクレーム。スタジオは爆笑に包まれます。

後半は、まっこんのワークショップを体験。ここで、まっこんが“打てば響く芸人”だと察知した東野は、あえて困らせるような言動で揺さぶりをかけます。まっこんの絶妙な返しに笑いが絶えないなか、楽しくレゴ ブロックを学ぶ二人。東野は「笑いありながらやから大人気でしょ。今日発見した。まっこん。忘れへんわ」と絶賛しますが、実際にブロックを作る企画では、またもや東野が大暴れして……。

『東野山里のインプット』は、毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。BSよしもとアーカイブページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。

【番組情報】 東野山里のインプット

イラスト：しずちゃん（南海キャンディーズ）

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 1月25日(日) 23:00-23:30

出演者: 東野幸治、山里亮太（南海キャンディーズ）

＃57 プレゼンター：まっこん（ろどりげす）

視聴放送：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018963