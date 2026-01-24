キャリア相談5万人超のプロによる『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）に『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』（金井芽衣著）を刊行しました。

本書は、5万人以上のキャリア相談実績があり、キャリアコーチングのパイオニアであるポジウィル株式会社の代表取締役・金井芽衣氏による、「納得できる人生」が見つかるリアル人生設計ガイドです。

■ 「やりたいこと」がないと悩むあなたへ

現状に大きな不満があるわけではないが、今のままでは不安。周りが目標を持ってどんどん転職していって、自分だけ停滞しているように感じる。5年後も今の会社にいるイメージがわかない――このようなモヤモヤを抱えていませんか？ 本書は、そんな人に「自分らしいキャリア」を見つけるための方法をお教えします。

■ 「やりたいこと探し」の弊害

最近、SNSやメディアでは「やりたいことをやるべき！」「好きなことで生きていこう！」といった言葉があふれています。「やりたいことを見つける方法」をテーマにした本がベストセラーになったり……。

「やりたいことが見つからない」は、著者のキャリア相談に訪れる人の悩みの大半を占めます。過度な「やりたいこと探し」は、逆にキャリアの選択肢を狭め、不満があっても動けないなどの弊害をもたらします。

本書では、そんな方々が自分の価値観や強みを再認識し、一歩踏み出すための具体的な方法が紹介されています。

■ こんな方におすすめです

- 「このままでいいのか」と仕事やキャリアに悩んでいる方- 自分の価値観や強みを見つけたい方- 転職やキャリアチェンジを考えているが、一歩踏み出せない方- 人生の選択肢を整理し、自分の判断軸を作りたい方- 10年後に後悔しないためのキャリア設計を学びたい方

◎書籍概要

【目次】

はじめに やりたいことなんて、ないほうがフツーだから

第1章 「やりたいこと」が見つからないと悩むワケ

第2章 心の土台を整える

第3章 「どう生きるか」とことん考える

第4章 偶然を味方につけて、未来を動かす

第5章 10年後に後悔しないキャリアをつくる

第6章 過去と未来をつなぐ

おわりに「私って最高じゃん！」と思える人生を

【著者情報】

金井芽衣（かない・めい）

ポジウィル株式会社 代表取締役。1990年、群馬県生まれ。保育士・幼稚園教諭の資格取得後、法政大学キャリアデザイン学部に編入し、キャリアカウンセリングを学ぶ。2013年に株式会社リクルートキャリアへ入社し、人材紹介部門にて法人営業（RA）として勤務。2017年には国家資格キャリアコンサルタントに登録。同年、ポジウィル株式会社を設立。「あえて求人を紹介しない」キャリアのパーソナルトレーニングサービス「POSIWILL CAREER」を立ち上げる。これまで5万人以上が訪れるサービスへと成長。キャリアコーチングという新しい市場を切り拓いてきた、業界のパイオニア的存在。

【書籍情報】

タイトル：『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／288ページ

ISBN：978-4799332436

