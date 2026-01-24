【大阪初出店】東京インテリア家具のアウトレット専門店「MAXあべのand店」期間限定1/24オープン

株式会社 東京インテリア家具

株式会社東京インテリア家具（本部：栃木県鹿沼市、取締役社長：利根川隆弘）は、

大阪市阿倍野区に「MAXあべのand店」を2026年1月24日に期間限定出店いたします。

東京インテリアが大阪で初めて「MAX」を期間限定オープン

MAXとしては郡山・常総・古河・前橋・竹ノ塚に続いて６店舗目となり、大阪初出店となります。

「良いものを、もっと手軽に」をコンセプトに、高品質な家具を驚きのアウトレット価格でご提供。

今回はオープニングを記念して、約50％OFFとなる目玉商品を多数ご用意致しました。

「MAX」とは東京インテリアのアウトレット店

「MAX」は、東京インテリアが運営するアウトレット専門店であり、「良いものを、もっと手軽に」をコンセプトにあべのand店を含め以下の店舗にて展開しております。

MAX郡山店

〒969-1104 福島県本宮市荒井字陳場76

TEL.0243-37-1111

FAX.0243-37-1110

営業時間

AM10:30～PM7:00

MAX常総店

〒300-2706 茨城県常総市新石下1591

TEL.0297-37-1111

FAX.0297-37-1110

営業時間

AM10:30～PM7:00

MAX古河店

〒306-0234 茨城県古河市上辺見530

TEL.0280-51-1111

FAX.0280-51-1110

営業時間

AM10:30～PM7:00

※毎週水曜日（祝日は除く）は休業日となります。

MAX前橋店

〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町5-11-6

TEL.027-899-1111

FAX.027-899-1110

営業時間

AM10:30～PM7:00

MAX竹ノ塚店

〒121-0831 東京都足立区舎人1丁目21-14

TEL.03-3899-8100

FAX.03-3899-8101

営業時間

AM10:30～PM7:00

※毎週水曜日（祝日は除く）は休業日となります。

「MAX」安さの理由

東京インテリアとのパイプが太い優良メーカーから大量に仕入れることで品質はそのままにロープライスを実現しております。

・ショールーム品

東京インテリア店内に短期ディスプレイされていた商品。ほとんど汚れや傷が目立たないものばかりです。

・旧モデル品・セット外れ品

素材・つくりはしっかりとした一流の高品質家具でもデザインや機能性の面から見直しが入り、変更を余儀なくされる場合や素材・カラー・デザインが統一されたセット家具から他のお客様が単品のお買い上げいただき残ってしまう場合があります。

・在庫調整品

各家具メーカーで在庫調整されているものを全国から探して格安で仕入れた商品です。例えば、時期はずれの家具でも新品でしかも保証付きです。

・メーカー開発試作品

各家具メーカーではオリジナルの商品開発に力を注いでいます。正式な商品化を決定する前に、お客様からのご意見・ご要望をいただいて新商品に活かすために数々の試作品を発表しています。

「MAX」の詳細はこちら：https://www.tokyointerior.co.jp/outlet/

今回のオープンにあたり50％OFF商品を一部ご紹介

今回のオープンに合わせて目玉商品をご用意。バイヤーが自信を持って選定した商品を一部ご紹介。

※いずれも数量限定・オープン期間限定の特別価格となります。売り切れの際はご容赦ください。

1. 撥水加工付きの張地を使用したハイバックカウチソファ

長時間座っても疲れにくい、頭までしっかり支えてくれるハイバック仕様のカウチソファ。リビングの主役になる一台（限定4台）

通常価格 118,000円 →特価 59,800円（税込）

2. 引出付きダイニング4点セット

テーブル周りの散らかりがちな小物をスッキリ収納できる、便利な引出付きのダイニングセット。デザイン性と機能性を兼ね備えた人気商品

通常価格 98,000円 →特価 49,800円（税込）

3. 快適な眠りをサポートする電動ベッド（シングル）

リラックスタイムの読書や、将来の介護用としても需要が高まっている電動ベッド。高機能なマットレス付きのシングルサイズ（非課税商品）

通常価格 168,000円 → 特価 83,800円（非課税）

アクセス・店舗情報｜5路線から徒歩圏内の好立地

MAXあべのand店は、天王寺・阿倍野の各駅から徒歩数分。アクセス良好でありお買い物の合間や、お仕事帰りにもお立ち寄りいただけます。

・Osaka Metro谷町線「阿倍野駅」

1番出口より徒歩約2分

・Osaka Metro御堂筋線「天王寺駅」

9番出口より徒歩約4分

・近鉄南大阪線「大阪阿部野橋駅」

より徒歩約3分

・JR「天王寺駅」 中央改札口より徒歩約6分

・阪堺電車上町線「天王寺駅前駅」

より徒歩約6分

【東京インテリア家具 MAXあべのand店】

オープン日： 1月24日（土）

住所： 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのand 3階

営業時間： AM10:00 ～ PM8:00

MAXあべのand店の詳細はこちら :https://www.tokyointerior.co.jp/store/057/

MAXあべのand店OPENセール 1月24日（土）～2月1日（日）まで