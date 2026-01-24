令和の若者の６５％以上 不倫（女性問題）は世の中から抹殺されるほどの罪だと思っていることが判明

株式会社ワカモノリサーチ

毎年、年末年始に入籍発表する有名人がいる一方で、

近年では、有名人や要人の不倫問題・女性問題がテレビのワイドショーやSNSで物議を醸しています。

イメージ商売の有名人にとって、女性問題が致命傷になるケースも増えていますが、

不倫は刑法上では犯罪ではありません。

そのため、世間から抹殺されるほど重い罪なのか？と考える人もいるのかもかもしれません。

そんな不倫や女性問題について令和の若者はどのような価値観をもっているのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の１５歳～１９歳の若者（男女）に

「あなたは、不倫（女性問題）は世の中から抹殺されるほどの罪だと思いますか？」という

アンケート調査を実施。今回は、その結果の一部をご紹介いたします。

【不倫は罪だと考える65.1%の令和の若者「キモい」「クズ」「ゴミ」など】

今回の調査の結果、不倫（女性問題）は世の中から抹殺されるほどの罪だと「思う」という回答が

65.1％となり、「不倫は罪だ」と思う若者が多数派になったことがわかりました。

若者からは不倫問題・女性問題を抱えている人に対し、

「最低」「キモい」「クズ」「ゴミ」「裏切者」「悪」「有罪」など

相当厳しい声の回答が寄せられました。

その他、「世の中から抹殺されるほどの罪」と感じる理由で目を引いたのが、

「一生を共にすると誓ったはずだから」

「結婚の意味とは一生愛すと誓うものじゃないの？」

「結婚することは一生のパートナーと誓っているから」

「誓ったことをやぶっているのだから当たり前だと思う」

「自分が生涯愛する人だと思ったのに違う人と浮気するのは間違ってる」

などの声。

結婚式などで、一生添い遂げることを神様の前で“誓います”と言っているに、

それを平気で壊してしまう行為に対して許せない若者が多かったようです。

「誓うという言葉の重みを大人にはもっと大切にしてほしい」という意見もありました。

「人の気持ちを踏みにじる行為だから」

「大事なパートナーを傷つける行為だから」

「相手に対してかなり侮辱的な行為であるから」

「相手のことを考えずに欲望のまま生きるなんて最低です」

といった、“相手側の気持ちを一切考えていない行為”に不満を持つ若者も一定数いる結果に。

この回答をした若者は不倫や女性問題だけなく、

人の気持ちを理解した行動をできない人に対し違和感を覚えていることもわかりました。

「不倫するなら結婚するなと思うから」

「じゃあなんで結婚した？」

「不倫するなら結婚する資格は無いと思うから」

など、神様に誓って結婚をしたのに“なぜ不倫をしてしまうの？”という若者の意見も

目立っていたようです。

“不倫をするくらいなら結婚をしない”という価値観を持つ若者もいるため、

昨今の既婚者減少や少子化の問題の一つに、この問題が隠されていることは否めません。

つまり、「他の女性（男性）を好きになってしまう可能性がゼロではない」と

若者が考えるとするならば…

重刑レベルの“不倫”をするわけにはいかず、

“結婚ができない”というのがベーシックになり独身男女が増えていく。

そんなこともあり得るのかもしれません。

「オープンマリッジに近いのか…キモ」

「一人だけを愛してください。オープンマリッジとか論外」

「オープンマリッジもあるけどここは日本。ありえない」

といった若者も。

ユーチューバーのヒカルさんが、２０２５年９月に「オープンマリッジ」宣言をしたことをきっかけに

周知された現象ですが、やはり令和の若者には受け入れがたい関係だということも判明したようです。

【不倫を罪だと思わない34.9%の令和の若者「間違えは誰にでもある」など】

不倫（女性問題）は世の中から抹殺されるほどの罪だと「思わない」と回答した34.9%の若者たち。

「そこまで酷いことではないと思う」

「悪いことだけど、抹殺はやりすぎだと思う」

「罪であることはいいかもしれないけど抹殺するまでではない」

「恋をしてしまうのは罪じゃ無いから」

など、してはいけないことではあると理解はしながらも

“世の中から抹殺されるほどの罪ではない”と考えている若者が多かったようです。

つまり、大多数の若者が「不倫（女性問題）はやってはいけないこと」と考えていることは

間違えなさそうで、その罪の重さの価値観によって回答が分かれる結果となりました。

また、

「された方にも原因があるかもしれないから」

「浮気される人にも原因があるかもだから」

「必ずしも片方に原因がないとは言い切れないから」

「よくないと思うが両方に問題があると思う」

といった若者も。

一方的に不倫や女性問題を起こした相手が“悪”なのではなく、

そこに行きつくまでの過程で２人の間に何か問題があったとするなら、

それが原因となるため、世の中から抹殺されるほどの罪ではないと考えているようでした。

「間違う時は誰にでもあるから」

「人生過ちを犯す時もある」

「しっかり謝罪すれば関係は取り戻せると思うから」

「反省して今後改心するなら抹殺しなくてもいいと思う」

など、“人は間違えをしてしまうもの”という大前提がある若者からは、

間違えは誰にもあるのでしっかり謝罪をして関係を修復すればよいことで

世間が抹殺する・しないなどのジャッジをするべきではないという考えを持っている

傾向にありました。

他には、

「外部が過剰に反応しているだけだと思うから」

「週刊誌がゴミみたいに集めてくるのが悪い」

など、マスコミや週刊誌が不倫や女性問題を煽ることへの不満を

声にする若者も少数ですがいたそうです。

