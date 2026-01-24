【衆議院議員総選挙】 投票に行ってお得に！サガミホールディングス　「センキョ割」の実施店舗数を拡大し実施！

株式会社サガミホールディングス

※上記対象期間、特典は和食麺処サガミが対象

この度、株式会社サガミホールディングス（本社：名古屋市守山区八剣２丁目118番地 代表取締役社長 大西 尚真）は、2026年2月8日に予定されている第51回衆議院議員総選挙にあわせ、「投票済証明書」または「センキョ割模擬投票 投票証明書」をご提示いただくことで特典が受けられる「センキョ割」キャンペーンを実施いたします。

サガミホールディングスは、若者を中心に選挙への関心を高めるきっかけづくりや、地域活性化につながる取り組みを推進している「名古屋センキョ割実行委員会」の趣旨に賛同し、これまで以下の選挙においてキャンペーンを実施してまいりました。

・2022年７月名古屋市長選 ：名古屋市19店舗で実施

・2023年２月愛知県知事選 ：愛知県55店舗で実施

・2023年４月全国統一地方選挙 ：グループ190店舗で実施

・2025年7月参議院通常選挙 : グループ247店舗で実施

今回も、全国規模の選挙であることを踏まえ、実施業態・店舗数をさらに拡大し、「センキョ割学生実施委員会」との連携のもと、和食麺処サガミ（※和麺サガミ レストピアふじた店を除く）、味の民芸、どんどん庵、十割そば 二代目長助の全251店舗で実施いたします。

※業態により対象期間、特典内容が異なります。

※企業として特定の政党や候補者を支援するものではございません。

◆センキョ割について

投票後に受け取る「投票済証明書」または「センキョ割模擬投票 投票証明書」をセンキョ割への参画店舗へ提示すると、お得なサービスを受けられる選挙期間限定のイベント。サガミホールディングスの各店舗では期間中「投票済証明書」または、選挙権を獲得する前の18歳以下の方も利用できる「センキョ割の模擬投票アプリ投票済証明書」をご提示いただくことで割引をいたします。

模擬投票はこちらより https://www.mogitohyo.jp/

またはこちらのQRより

◆実施内容

対象店舗：和食麺処サガミ 162店舗（和麺サガミ レストピアふじた店を除く）

期 間 ：2026年2月8日（日）～2月15日（日）

特 典 ：お会計より10％OFF（他の値引・割引との併用不可）

モーニング・店内飲食・テイクアウト利用可

対象店舗：味の民芸 51店舗

期 間 ：2026年１月28日（水）～2月8日（日）

特 典 ：お会計より10％OFF（他の値引・割引との併用不可）

店内飲食・テイクアウト利用可

対象店舗：どんどん庵 28店舗

期 間 ：2026年2月8日（日）～2月12日（木）

特 典 ：500円以上飲食のお客様70円引（他の値引・割引との併用不可）

店内飲食・テイクアウト利用可

対象店舗：十割そば 二代目長助 10店舗

期 間 ：2026年2月8日（日）～2月15日（日）

特 典 ：490円以上飲食のお客様50円引（他の値引・割引との併用不可）

店内飲食・テイクアウト利用可

【サガミホールディングスについて】

グループビジョンに「No1.Noodle Restaurant Company」を掲げ、和食麺処サガミ、味の民芸、どんどん庵、十割そば二代目長助などの和麺レストラン業態を中心に、国内および海外（イタリア・ベトナム）に店舗を展開しております。

公式HP https://www.sagami-holdings.co.jp/

【主力業態の和食麺処サガミについて】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で163店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“3たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

ホームページ https://www.sagami.co.jp/

Facebook https://www.facebook.com/sagamiholdings/

Twitter https://twitter.com/sgm_restaurants

Instagram https://www.instagram.com/sgm_restaurants/

サガミアプリ https://misesystem.com/store/?u=NA2200719(https://misesystem.com/store/?u=NA2200719)

【記載内容に関するお問合せ】

サガミレストランツ株式会社 価値創造支援本部 企画・販促チーム

担当：今村 TEL：052-737-6000

E-mail：k_imamura@sagami.co.jp

～心ほどけるおいしさを～ 今日もサガミで「おいしい“ね”」があふれてる