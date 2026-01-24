本格的な英語学習の前に必要な体験とは？QQEnglish、未就学児～小学生向けに「英語に触れるだけ」のオンラインイベントを開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年1月31日（土）10:00～11:00（日本時間）に、英語のイベントに初めて参加する方、英語をこれから始めたい子どもたちと保護者を対象とした無料オンラインイベント 「ショーン＆クッパと世界の冬をのぞいてみよう！」 を開催いたします。

本イベントは、英語力を問わず参加できる英語超初心者向けの体験型イベントです。

英語を「勉強」として教えるのではなく、世界を知る体験を通して英語に触れることを目的とした、“英語学習の前段階”に位置づけられる取り組みです。

開催背景｜「英語を学ぶ前」の体験不足という課題

詳細を見る :https://www.qqeng.com/blog2/event/43556/

近年、英語教育への関心が高まる一方で、未就学児～小学生の保護者からは、

・英語を始めさせたいが、何から始めればよいかわからない

・英語イベントは難しそうで、最初の一歩が踏み出せない

といった声が多く聞かれます。

英語学習の初期段階では、単語や文法以前に、

英語に対する心理的ハードルを下げられるかどうか、

「英語＝楽しい」「世界とつながるもの」と感じられるかどうかが、その後の学習継続に大きく影響します。

そこでQQEnglishは、英語を本格的に学ぶ前の段階として、

「英語に触れるだけ」「世界に興味を持つだけ」でも参加できる体験機会を提供するため、本イベントを企画しました。

イベント内容｜“見る・聞く・動く”で世界と英語に触れる60分

本イベントは、英語を話したり覚えたりする場ではありません。

「世界の冬」をテーマに、クイズやゲームを交えながら、楽しみながら世界を知る体験を行います。

・英語を話す必要はありません

・発言しなくても参加可能です

・見る・聞く・体を動かすだけでも楽しめる設計です

英語に初めて触れるお子さまでも、安心して参加できる内容となっています。

スピーカー紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/298_1_4784bb41e44d812d81919fc5fa2599a2.jpg?v=202601241151 ]

本イベントでは、英語学習や海外経験を通じて「英語で広がる世界」を実感してきたQQEnglishスタッフ2名が進行を務めます。

ショーン

幼少期から現在まで継続して英語を学習しています。

「できる・できない」より「やってみよう！」を大事に進めていきます。

英語の面白さをみなさんに伝えられるよう、精一杯頑張ります✩

クッパ

「ホームアローン」で海外に憧れて、カナダ留学で英語を身につけ今は英語を使った仕事をしています。

「英語を身につけることで広がる世界」をみなさんにも感じていただけるように頑張ります！

イベント概要

・イベント名：英語超初心者さん大歓迎！QQキッズオンラインイベント

「ショーン＆クッパと世界の冬をのぞいてみよう！」

・開催日時：2026年1月31日（土）10:00～11:00（日本時間）

・対象年齢：3～12歳（目安）

・対象レベル：英語超初級者

・使用ツール：Zoom

・参加費：無料

※ 日本語での説明が中心です。

※ 英語がわからなくても問題ありません。

※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでダウンロードしてご参加ください。

※イベント中は画面共有をするので、PCやタブレットなど大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。

※イベント中はZoom上で録画を行いますが、参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

QQEnglishとは

QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）

https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube

https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos