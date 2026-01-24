チョコレート専門通販「ショコラナビ」2026年バレンタイン 新作チョコレート＆スイーツの特集ページ公開
全国の人気ショコラトリー・パティスリーのチョコレートを紹介する、チョコレート専門通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/）は、バレンタインシーズンに向け2026年の新作チョコレート＆スイーツ特集を公開しました。
ショコラナビ初登場のアイテムや、この時期の限定商品など、各ブランドの“いま”が詰まった新作が充実。
定番として支持されてきた実力派ブランドから、新しい表現に挑む意欲作まで、バレンタインに向けた最新作を幅広く取り揃えています。
商品情報が充実しているので、贈る相手の好みやシーンに合わせて選びやすいのがショコラナビの特長。
大切な人への贈りものとしてはもちろん、自分自身のための一品を選ぶ楽しさも感じていただけます。
バレンタインという特別な季節に、新しいショコラとの出会いを。
ぜひショコラナビ特集ページでバレンタインをお楽しみ下さい。
特集ページはこちら https://suit-chocolate.com/valentine2026/
◆注目の新作ショコラが揃う、バレンタイン特集ページを一部ご紹介
nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO / Urban Design Collection 2026 10個入
\5,184（税込）
「日本らしさ」がコンセプトのボンボンショコラ10個入りのアソートです。
国産のフルーツや茶葉をはじめ、沖縄のラム酒や、福知山のはちみつなど、佐賀のサフランなど、厳選された素材をショコラと合わせました。
シェフの情熱と探求心が込められた「特別」が伝わるショコラです。
FUSE / バレンタイン限定マカロン「ハピネス」
\2,200（税込）
バレンタインのために仕立てた、心華やぐマカロンセット。外はさっくり、中はしっとりとした繊細な生地に、素材の個性を生かしたフィリングを丁寧にサンドしました。
もらって嬉しく、渡す時間も楽しい--フューズ・布施シェフの遊び心が詰まった、2月までの限定セットです。
oranjewel / Oranjewel Collection 2026
\3,750（税込）
宝石のように輝くオランジェッのセットです。
およそ1ヶ月かけてじっくりと仕込んだピールやコンフィを、相性の良いチョコレートでコーティングしました。4種類のオランジェットが一箱に集結し、柑橘の個性「甘い・酸っぱい・苦い」を全て詰まっています。
Cacao Zoku / ドバイチョコレート
10,000（税込）
世界中で話題のドバイチョコレートを、Cacao Zoku独自製法で仕上げた希少な一品です。
チョコレートもピスタチオペーストも豆からすり潰した自家製。
ベトナムで使われる糸状生地「カダイフ」も贅沢に詰め込みました。
なめらかなコクと、ザクッとした独特の食感が重なり合い、一粒で満足感のある仕上がりに。
流行で終わらせない、本物志向のドバイチョコレートをぜひお楽しみください。
洋菓子マウンテン / プラリネサブレリース
\2,592（税込）
一つ一つ炊いたコンフィと、焙煎温度にこだわり仕上げたプラリネを合わせた３種類のサブレのセットです。サクサクとほどけるサブレの食感と、様々なプラリネの持つ香ばしい香り。
合わせた素材の果実味や味わいが織りなす、贅沢な五感への刺激をお楽しみください。
LES CACAO / ペカンショコラ
\1,100（税込）
キャラメリゼしたペカンナッツを、なめらかなチョコレートでコーティングした一品です。
ピエールマルコリーニでシェフ・パティシエを勤めた黒木シェフの生み出す風味豊かなチョコレートと、香ばしいペカンナッツが一体となった贅沢な味わいをお楽しみ下さい。
ギフトボックス入りで、ギフトや手土産にも最適です。
SlowWatercafe / マシュピの森のチョコレート ワヤビージャ
\1,188（税込）
エクアドル在来種の香り高い希少なカカオを、自然の回復と保全に配慮しながら育てた「マシュピの森のチョコレート」から、新作が登場しました。
鮮やかなオレンジ色の果実「ワヤビージャ（別名・太陽のしずく）」を使用した、ジューシーな酸味と豊かな香りが広がる一品です。
ひと口かじると、自然のめぐみが身体に広がり、元気をもらえるようなチョコレートです。
バレンタインという特別な季節に、お気に入りのショコラやスイーツと出会うひとときを。
この時期にぴったりな新作が揃うショコラナビの2026年バレンタイン新作チョコレート＆スイーツ特集を、ぜひご覧ください。
■特集ページ
チョコレート専門通販「ショコラナビ」
- 人気ショコラティエの最新作を一挙紹介 -
公開日：2026年1月24日（土）
■ショコラナビについて
ショコラナビは、全国の個性豊かなショコラトリー・パティスリーを紹介するチョコレート通販サイトです。
単に「買う」だけでなく、作り手の背景や想いを知った上で選ぶ体験を大切にし、地域に根ざした職人や個人店の魅力を発信しています。
■お問い合わせ先
合同会社ショコラナビ
公式サイト：https://suit-chocolate.com
メール：chocolatnavi@gmail.com
メディア掲載のご相談や追加資料のご依頼について
プレスリリースやブランド情報、画像素材などをご希望の場合は、上記までお気軽にお問い合わせください。