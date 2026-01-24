通級指導20万人超の今、発達障害の子どもの「権利」を日常の支援にどう活かすか。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの塚田祐子氏が登壇。認定NPO法人エッジが、保護者・支援者向けセミナーを2月7日に開催。

特定非営利活動法人エッジ

ディスレクシア（読み書き困難）の啓発・支援に取り組む認定NPO法人エッジ（所在地：東京都港区、会長：藤堂栄子）は、2026年2月7日（土）、オンラインセミナー「こども理解と支援スキル講座」を開催いたします。本講座では、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの塚田祐子氏を講師に迎え、発達障害のある子どもたちの支援において置き去りにされがちな「人権」と「子どもの権利」をテーマに、実践的な学びを深めます。

塚田先生によるクイズやミニワークも実施。おとなもこどもも権利を知る機会に！【背景】通級指導利用者20万人突破、高まる「正しい理解」へのニーズ

文部科学省の調査（令和5年度）によると、小中高校で通級指導を受ける児童生徒数は20万3,376人に達し、過去最多を更新し続けています。 障害の内訳は言語障害、ADHD、ASD、LD（学習障害）がそれぞれ約2割を占めており、一人ひとりの特性に合わせた「合理的配慮」の実施が学校や家庭においてより一層求められています。

こうした状況を受け、認定NPO法人エッジでは、子どもたちの味方となる支援者を増やすべく、2025年よりeラーニング「発達障害のこどもを理解する講座」を開講。 今回、さらに理解を深め、受講生が直面する課題を解決する場として、対面形式のオンラインフォローアップセミナーを定期開催する運びとなりました。

※文部科学省「令和5年度通級による指導実施状況調査」

【セミナー内容】「子どもの権利」を身近な実践へ

「権利」という言葉は難しく捉えられがちですが、実は日常生活と密接に関わっています。特に発達障害のある子どもは、その特性ゆえに権利が軽視されやすい現状があります。本セミナーでは、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンで活躍する塚田祐子氏とともに、子どもたちの権利を知り、守り、実践していくためのきっかけを提供します。クイズやミニワークを交え、おとなも子どもも権利を知る機会づくりにお役立ていただけます。

【開催概要】

名称： 【こども理解と支援スキル講座】2026年 第1回フォローアップセミナー

日時： 2026年2月7日（土）14:00～15:30

形式： オンライン（Zoom）

講師： 塚田 祐子 氏（公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

参加費： 一般 4,400円 / 「発達障害のこどもを理解する講座」第1期受講生 無料

申込締切： 2026年2月7日（土）13:30

詳細・申込： https://npoedge-hattatsuup261.peatix.com(https://npoedge-hattatsuup261.peatix.com)

【参加特典】 お申し込みいただいた方は、本講座の元となるeラーニングのうち、塚田祐子氏が担当する「第5章：子どもの権利について」を事前にご視聴いただけます。

【認定NPO法人エッジ】

2001年設立。ディスレクシア（知的な発達に遅れはないが読み書きに困難がある学習障害）の正しい認識の普及と支援を目的とする当事者団体です。会長の藤堂栄子は、文部科学省や厚生労働省の政府委員を歴任し、「発達障害者支援法」「教科書バリアフリー法」「読書バリアフリー法」などの立法プロセスにも深く携わっています。当事者がいきいきと暮らせる社会を目指し、啓発活動や支援者養成、ネットワーク作りを行っています。



所在地： 〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

公式サイト： https://www.npo-edge.jp/

お問い合わせ：https://npo-edge.jp/contact/