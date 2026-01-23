奨学金を「未来への投資」に──ガクシー代表・松原良輔が、個人・企業・団体と連携した新しい奨学金の創出について語る

株式会社ガクシー

日本最大級の奨学金プラットフォームを運営する株式会社ガクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松原良輔、以下 ガクシー）は、ウェルネス事業部において、個人・企業・団体と連携した新しい奨学金制度の創出を開始しました。

本取り組みでは、オーダーメイド型「オリジナル奨学金」設立支援サービス『シン・奨学金』を通じ、支援者一人ひとりの想いに寄り添った奨学金づくりを推進しています。

その具体的な取り組みの一例として、直近では、ガクシー財団を通じて、オーダーメイド型奨学金設立支援サービス『シン・奨学金』を活用した「ともに歩む奨学金」が新たに組成されました。

「ともに歩む奨学金」について

「ともに歩む奨学金」の資金提供者様は、資産を社会に還元したいという想いを持ちながらも、

「寄付が本当に必要な人に届いているのか分からない」「使途が見えにくい」といった不安を感じていました。ガクシーが提供する『シン・奨学金』の「個人の想いを、奨学金として、直接学生に届けられる仕組み」に共感し、自ら応援したい学生像を定めた奨学金として、「ともに歩む奨学金」の創設に至りました。

支援対象を選べる点や、運営負担が少ない点、支援の成果を見届けられる点が評価されています。

▶ ともに歩む奨学金 詳細

https://gaxi.jp/organization/QB5eDReMNyRKXEWd/project/m7lW1gxEDnRoOeap

情報発信の取り組みについて

こうした奨学金を巡る課題意識や新たな取り組みの背景については、株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下「テラスカイ」）が運営する、ITの最新トレンドを発信するYouTubeチャンネル番組「TerraSkyTV with 厚切りジェイソン」にて、代表取締役・松原良輔がゲスト出演し、社会に向けた発信も行っています。

番組内では、日本とアメリカの奨学金制度の違いや、奨学金が社会にもたらす価値についても議論しています。

本出演は、ウェルネス事業部における「企業・団体と連携した新しい奨学金制度の創出」という取り組みの問題意識や社会的背景を広く共有することを目的とした、発信活動の一環として行われたものです。あわせて、ガクシーが掲げるミッション「若者が夢を諦めなくていい社会」の実現に向けた取り組みについても紹介しています。

▶ 前編動画

https://youtu.be/Rm3cAQ6oDaQ

▶ 後編動画

https://www.youtube.com/watch?v=oO-8ihCjthg

■ 概要

【前編】奨学金は「借金」か、「未来への投資」か

前編では、「奨学金は借金なのか、それとも未来への投資なのか」という問いを起点に、日本とアメリカの奨学金制度の違いや日本における奨学金の構造的な課題について議論しました。

日本では、奨学金の7割強が返済を前提とした貸与型である一方、“返済不要”である給付型奨学金の情報が十分に届いていない現状があります。

松原は、こうした情報格差や煩雑な制度運用が、若者が挑戦を諦めてしまう一因になっていることを指摘しました。

また、ガクシーが展開する

- 奨学金情報メディア「ガクシー(https://gaxi.jp/)」- 奨学金業務管理システム「ガクシーAgent(https://gaxi-agent.com/)」- 企業・団体と連携した新しい奨学金づくり「シン・奨学金(https://gaxi.co.jp/blog/article03)」

という3つの事業を紹介し、奨学金を「誇れるもの」に変えていくための挑戦について語っています。

▶ 前編動画はこちら

https://youtu.be/Rm3cAQ6oDaQ

【後編】奨学金の探し方・活用法と、新しい支援のかたち

後編では、「奨学金はいつ探すべきか」「どう選ぶのが正解か」「ガクシーをどう活用すればよいか」といった、学生や保護者にとって実践的なテーマを中心に解説しました。

さらに、

- 奨学金とインターン・採用との関係性- 奨学金業務のDXによる学校・財団の負担軽減- 企業が奨学金を通じて若者とつながる新しい仕組み

など、奨学金が社会全体にもたらす価値についても掘り下げています。

▶ 後編動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=oO-8ihCjthg

株式会社テラスカイについて

株式会社テラスカイは、日本のクラウド黎明期から市場を牽引し続けているリーディングカンパニーです。創業以来、Salesforceのコンサルティングパートナーとして、金融、保険、医療、サービスなど、あらゆる業界のDXを支援してきました。国内トップクラスの導入実績を通じて蓄積された深い知見を基に、コンサルティングから独自のプロダクト提供まで、お客様のビジネスを次なるステージへと導く最適な支援を続けています。

HPはこちら https://www.terrasky.co.jp/

株式会社ガクシーについて

株式会社ガクシーは、『諦めなくていい社会の実現』を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。経済的な理由で夢を諦めることのない、さらには、挑戦者が世の中を変革し、牽引していけるような社会の実現を目指しています。具体的には、奨学金の利用者である学生や保護者向けに日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」を運営し、学校・地方自治体・財団などの奨学金運営団体向けにはクラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO（業務支援）を提供しています。また、資金を提供したい個人や団体向けに簡単に少額から奨学金を創設できるサービス「シン・奨学金」や「奨学金コンサルティング」、企業向けに奨学金を活用した「学生採用・集客支援サービス」も提供しています。これらの事業を通じて、教育格差の是正・貧困の撲滅といった社会課題を解決してまいります。

＜企業概要＞

会社名： 株式会社ガクシー

代表者： 代表取締役 松原良輔

設立日： 2019年3月1日

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTAビジネスエアポート渋谷南平台3F

資本金： 100,000,000円（2025年3月時点）

事業内容：利用者向けの情報提供、オリジナル奨学金設立サポート、奨学金に関連するDX推進事業

サービス ガクシー、シン・奨学金 、ガクシーAgent

URL： https://gaxi.co.jp

