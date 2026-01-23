【ちえうみPLUS】ちえうみYouTubeチャンネルの「トークセッション～私に生きる仏教～」に詩人・伊藤比呂美さんが登場
【動画】
伊藤比呂美×釈徹宗｜トークセッション～私に生きる仏教～ #３
https://youtu.be/Vl_MkPOtl1A?si=7Vbq3EcAx2jVTso5
【記事版】（Neｗ！）
【記事版】伊藤比呂美×釈徹宗｜トークセッション～私に生きる仏教～＃３
https://chieumiplus.com/article/talksession_03
【プロフィール】
伊藤比呂美（いとう・ひろみ）
詩人。1955年東京板橋生まれ。性と身体性をテーマに過激な言葉づかいと独特なリズムの詩で現代詩を揺さぶり続けるかたわら、自らの体験を綴った育児エッセイが世の母親たちの共感を呼ぶ。近作では語りを基盤に、古典や仏教への興味を打ち出す。近著に『とげ抜き新巣鴨地蔵縁起』『森林通信-鴎外とベルリンに行く』『おとうさんのりゅう』。古典やお経の現代語訳『新訳説経節』『伊藤比呂美の歎異抄』『いつか死ぬそれまで生きる わたしのお経』、生と死を読み解く『切腹考』『道行きや』、谷川俊太郎さんとの対談集『ららら星のかなた』等。
2018年春、20数年におよぶカリフォルニア生活を引き上げる。現在、熊本在住。
釈徹宗（しゃく・てっしゅう）
1961年、大阪府出身。浄土真宗本願寺派如来寺住職。NPO法人リライフ代表。ちえうみアドバイザー。専門は宗教学（宗教思想・宗教文化）。近刊『喜怒哀楽のお経を読む』ほか『親鸞の思想構造』『いきなりはじめる仏教生活』など著書多数。また内田樹氏との共著『いきなりはじめる浄土真宗』『はじめたばかりの浄土真宗』をはじめ共著作も多数出版。論文「不干斎ハビアン論」で涙骨賞（第五回）、著書『落語に花咲く仏教 宗教と芸能は共振する』で河合隼雄学芸賞（第五回）、また仏教伝道文化・沼田奨励賞（第五十一回）を受賞している。
■「ちえうみPLUS」とは
学びと実践を深める新しい仏教メディア
仏教・宗教・信仰に携わるさまざまな人と手をとり、「連載」「インタビュー」「寄稿・コラム」「ブックレビュー」などの企画や、イベント・動画配信等を通じて多方面から仏教の智慧を世に発信している。
URL：https://chieumiplus.com/
■「ちえうみ」とは
【サービス名の由来】
「ちえうみ」は、仏教語の「智慧海」に由来。「深く経蔵に入って、智慧海のごとくならん」(華厳経浄行品)の経文の一節より、“どこまでも広く深い、海のような如来(仏)の智慧”が溢れる場をめざしている。
