50代を過ぎると、「歩くと疲れやすい」「膝や脚に不安を感じる」といった変化を感じながらも、年齢のせいとして特別なケアをしないまま日常生活を送る方が少なくありません。

こうした背景を受け、加藤貿易株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：加藤 克也、以下「当社」)は、医療機器ではない日常アイテムの領域から、歩行をやさしく支えることを目的とした新商品「ラクラク歩行 50代からのやさしい着圧ウォーキングスパッツ」を発売しました。





50代からのやさしい着圧ウォーキングスパッツ





【商品開発の背景】

50代から始まる「歩き方の変化」に目を向けて

50代以降になると、「歩くと疲れやすくなった」「膝や脚に重さを感じるようになった」といった変化を感じながらも、「年齢のせい」と受け止め、特別なケアをせずに過ごしてしまう方も少なくありません。

一方で、歩くことは、買い物や家事、外出、趣味の時間など、日々の暮らしを支える大切な動作です。

当社は、足ヘルスケアブランド「ラクラク歩行」を50代以上に特化して刷新する中で、医療機器ではない日常アイテムの領域からも、歩行を支える選択肢を届けたいと考え、本商品を企画しました。

本商品は、年齢とともに感じやすくなる日常的な違和感に寄り添い、歩行時の身体の動きを衣類の力でやさしく支えることを目的に開発された、歩行特化型スパッツです。









【商品特長】

“歩きやすさ”を形にした、3つの分かりやすいポイント

■ 特長(1)

歩行動作に合わせて支える「5つのテーピング構造」

本商品最大の特長は、歩くときの身体の使い方を考えた5つのサポート構造です。

単に脚全体を締め付けるのではなく、歩行時に負担がかかりやすい部位を点で支える設計としています。

● 腹部サポート

お腹まわりをやさしく押さえ、背筋を意識しやすく。歩行時の姿勢が安定しやすくなります。

● 骨盤サポート

骨盤を安定させることで、脚が前に出やすくなり、歩幅が自然に保ちやすくなります。

● 膝サポート

膝関節を包み込むように支え、着地時のぐらつきを抑制。階段や坂道でも安心感を高めます。

● ヒップサポート

ヒップを下から支え、骨盤の傾きを整えることで、前かがみになりにくい歩行姿勢をサポートします。

● ふくらはぎV字テーピングサポート

ふくらはぎの筋肉をV字方向に支え、足の蹴り出しをスムーズに。歩行のリズムを整えます。





■ 特長(2)

「きつくないのに支えられる」部位別やさしい着圧設計

ラクラク歩行のスパッツは、強い締め付けによる矯正や加圧を目的としていません。

「長時間履いてもつらくならず、毎日使えること」を大切に、部位ごとに着圧を細かく調整しています。

● 膝まわり ： 約32hPa(安定感を意識したやや高め設計)

● 骨盤まわり ： 約17.9hPa

● ふくらはぎ ： 約14.7hPa

● 腹部・ヒップ： 約6～11hPa(やさしく包み込む圧)





膝や骨盤はしっかり、腹部やヒップはソフトに支えることで、「支えられているのに苦しくない」着用感を目指しました。

※着圧値は第三者試験機関(消費科学研究所)による測定結果に基づいています。





■ 特長(3)

なめらかで履きやすい「ベア天竺編み」素材

素材には、平編みの中でも伸びがよく、なめらかな風合いが特長のベア天竺編みを採用しています。

● 丸編みの強圧スパッツのような「きつさ」を感じにくい

● 一般的な平編みよりもしなやかで、肌あたりがやさしい

● 脚を通しやすく、スパッツが苦手な方でも履きやすい

といった特長があり、毎日身に着けることを前提とした素材選定を行っています。





歩行サポートに特化したスパッツ





ラクラク歩行ウォーキングスパッツの特徴





ラクラク歩行ウォーキングスパッツの構造





■ モニターの声から見える“続けやすさ”

● 50代女性

「膝が自然と上がる感じがして歩きやすいです。締め付けが苦手ですが、程よい圧で長い時間履いていられました。」

● 80代女性

「一人で履けるか心配でしたが、足がすっと入りました。膝の位置を合わせると動きが軽くなり、履いている方が楽に感じました。」

※個人の感想であり、使用感には個人差があります。





■ 専門家監修による安心感

本商品は、米国公認カイロプラクターのさだくにまさし D.C. の監修のもと開発されました。

さだくに氏は、カイロプラクティックの本場であるアメリカ・ロサンゼルスにて10年以上の臨床経験を積み、歩行や姿勢、身体バランスに関する知見を有しています。

現在は東京・自由が丘の治療院で施術を行い、日常動作に寄り添った身体づくりを提案しています。

本商品では、医療機器ではない衣類としての範囲を守りながら、「歩くときの身体の動き」に着目した専門的な視点を設計に反映しています。









【商品仕様】

● 商品名 ： ラクラク歩行 50代からのやさしい着圧ウォーキングスパッツ

● カラー ： ブラック

● サイズ展開： S／M／L／LL(JIS規格)

● 丈 ： 7分丈

● 組成 ： ナイロン75％、ポリウレタン25％

● 生産国 ： 中国

販売価格 ： 6,980円(税込)

販売チャネル ：

モノプロ公式オンラインショップ ： https://monopro.life/view/item/000000000163

モノプロギフト 楽天市場店 ： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/raku0020/

モノプロギフト Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/raku0020.html

【公式】モノプロ Amazon店 ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G32LV2P5





ラクラク歩行(ウォーク)ロゴ





■会社概要

会社名 ： 加藤貿易株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 克也

所在地 ： 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町211

設立 ： 2009年6月

事業内容： クリエーションブランド(自社ブランド)および

キュレーションブランド(パートナーブランド)の企画・製造・販売

URL ： https://katotrade.com





加藤貿易株式会社ロゴ





■加藤貿易株式会社 新ブランド「モノプロ(MonoPro)」について

加藤貿易株式会社は、「まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つけ、暮らしに寄り添うかたちで届ける」ことを企業理念としています。当社が大切にしているのは、単なる商品の販売にとどまらず、モノを通じて「誰かの暮らしを少し良くすること」、そして「その価値をお客様と共に育てていくこと」です。

今年、当社は従来の「モノプロダクション事業」を進化させ、新ブランド「モノプロ（MonoPro）」を立ち上げました。モノプロが見つめるのは、日常の中で気づかれにくいけれど確かに存在する“ほしい”という気持ちです。私たちはその小さな声を丁寧にすくい取り、毎日の暮らしを快適にするモノとして形にしてお届けします。

モノプロでは、以下の3つの軸でお客様と価値を共創します。

1. まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つける

2. その想いや背景をモノに宿して届ける

3. 届けたあとも、お客様と共に価値を育てていく

SNSやメールでいただくお客様の声を今後の商品開発や改善に活かし、「暮らしを少しだけ良くするモノづくり」を続けてまいります。

★モノプロ 公式サイト

https://monopro.life/





モノプロ（Monopro）ロゴ