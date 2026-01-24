ヘルスケア事業を多角的に展開する株式会社メディロム（本社：東京都港区、代表取締役：江口康二 米国Nasdaq上場 NASDAQ: MRM ）は、Tools for Humanity（以下「TFH」）およびWorld Foundation（以下「WF」）とマスターサービス契約（以下「MSA」）を締結し、日本全国約3,000拠点に「Orb（オーブ）」を設置することで、World IDの普及を支援することとなりました。Tools for Humanityは、サム・アルトマン氏およびアレックス・ブラニア氏によって共同設立され、Worldプロジェクトの初期開発を主導したグローバルテクノロジー企業です。Orbは、個人が唯一無二の「人間」であることを認証し、スマートフォン上で安全かつ匿名のWorld IDを作成できるデバイスです。

◼︎展開チャネルについて

日本全国でのWorld ID普及および3,000拠点規模でのOrb（オーブ）認証端末展開を実現するため、以下2つのチャネルを中心に全国カバーを推進してまいります。

1. Re.Ra.Kuグループでの展開拡大

現在、当社が運営する「Re.Ra.Ku」を中心としたリラクゼーションスタジオ154店舗に設置をしています。今後、フランチャイズ店舗にも展開を広げることで、Re.Ra.Kuグループ全体で約300店舗への設置を目指してまいります。

https://reraku.jp/

2. メディロムがマネジメントする全国約3,000拠点規模のパートナーネットワーク

当社が運営する店舗以外の日本リラクゼーション協会に加盟している店舗や、小売・サービス事業者とも連携し、全国約3,000拠点規模へ展開を拡大します。現在、こうした第三者拠点のうち 370拠点と交渉を進めております。各パートナーは、メディロムが提供する標準オペレーション（契約、ブランド、プライバシー、品質管理など）に基づき参画し、統一した品質で認証サービスを提供します。

■ Tools for Humanityについて

Tools for Humanity（TFH）は、AI時代において“人間のためのテクノロジー”を構築することを目的としたグローバルテクノロジー企業です。サム・アルトマン氏とアレックス・ブラニア氏によって設立され、World Networkの初期開発を主導し、World Appの運営を行っています。本社は米国カリフォルニア州サンフランシスコおよびドイツ・ミュンヘンに所在しています。

https://world.org/ja-jp

◼︎メディロムグループについて

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。社名 ： 株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.）上場市場 ： NASDAQティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM)本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表 ： 代表取締役 江口 康二設立 ： 2000年7月

https://medirom.co.jp/