医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年3月18日（水）、医療複合施設i-Mall内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンにて、江崎グリコ株式会社と共同で「第5回 江崎グリコ株式会社×医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 小児セミナー」を開催します。本セミナーでは、子育て期に知っておきたい幼児食のポイントや幼児期の歯の基礎知識について、江崎グリコ株式会社の栄養士・子ども心理カウンセラーと、医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科の歯科医師が、それぞれの専門分野から解説します。

幼児期の成長を支える食と歯の基礎知識

幼児期は、心身の発達が著しく進む重要な時期であり、日々の食事や口腔環境が成長の基盤となります。特に乳児期から幼児期への移行期は、食べる力の発達や歯の生え始めといった変化が重なり、生活習慣の影響を受けやすい段階です。一方で、子育て中のお母さんが幼児食や歯のケアについて、専門的な知識を体系的に学ぶ機会は限られています。医療法人医誠会では、子どもとお母さんの健康を支える取り組みの一環として、母子に関わるテーマを通じた学びの機会を設けるとともに、お母さん同士が安心して交流できる環境づくりにも取り組んでいます。

幼児期に知っておきたい食と歯の基礎ポイント

本セミナーでは、幼児期の健康と成長に深く関わる「食」と「歯」をテーマに、日常生活の中で意識しておきたい基礎的なポイントを分かりやすく伝えます。食に関するパートでは、幼児食のポイントについて取り上げ、成長段階に応じた食事の考え方や、日々の食事づくりの中で意識したい点を整理しながら、幼児期における食の役割を紹介します。また、おやつについても、成長期における位置づけを踏まえ、日常生活に取り入れやすい考え方を共有します。続いて歯に関するパートでは、乳歯の特徴や役割について解説します。乳歯は食べることや発音だけでなく、将来の歯並びにも関わる重要な役割を持っています。そのうえで、乳歯の虫歯が起こりやすい理由や原因に触れ、歯みがきのポイントなど、家庭で意識しておきたい基本的なケアについて整理します。さらに、こどもの歯並びについても基本的な考え方を取り上げ、成長段階に応じた見守りの視点を共有します。食と歯の両面から幼児期の生活を見直すことで、子育て期に必要とされる基礎知識を体系的に理解できる内容としています。

開催概要

イベント名：第5回 江崎グリコ株式会社×医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 小児セミナー開催日：2026年3月18日（水）11:00～12:00（受付10:30）会 場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟）ISEIKAI lounge さくらテラス 2Fサロン定 員：先着25名参加費：無料申込締切：3月17日（火）16:00まで申込フォーム：https://forms.gle/kdqthPguDTYwj9Be8講演テーマ・登壇者江崎グリコ株式会社 栄養士・子ども心理カウンセラーテーマ：「幼児食のポイント講座（9 か月頃～ 1 歳半）」医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 大原春香 歯科医師テーマ：「幼児期の歯について」主催・協力主催：江崎グリコ株式会社・医療法人医誠会（共同開催）お問い合わせ：koho@holonicsystem.com詳細：さくらテラスイベントページ https://www.holonics.net/sakuraterrace/event/index.html