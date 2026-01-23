衆院選に先立ち、N高政治部ほか全国の高校生が「ネット党首討論」に参加　全国の中高生から集まった『若者の意見』をもとに与野党10党の党首に質問　～1月24日（土）18時　生配信～

学校法人角川ドワンゴ学園

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校・S高等学校・R高等学校（以下、N高グループ）の生徒が、第51回衆議院議員総選挙（1月27日（火）公示・2月8日（日）投開票）に先立ち、2026年1月24日（土) 18時より、ニコニコ主催「【衆院選2026】ネット党首討論」に出演し、国政政党10党の党首に対して質問を行います。

本討論会には、N高政治部の生徒をはじめとした全国の高校生約10名が参加します。事前に全国の中高生から募集した若者視点の意見・テーマをもとに、参加生徒が党首に質問し、質疑応答を行います。





N高グループでは、主権者教育の一環で、特定の主義主張を学ぶのではなく、社会の問題や課題について自分の力で調べ、考えられるようになることを目指す部活動「政治部」が活動しています。本討論会では、同部顧問の川邊健太郎氏が司会を務め、同部所属生徒も参加します。本討論会は、以下の配信プラットフォームにて生配信を行います。・ニコニコ生放送 ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349679717・YouTube ：https://www.youtube.com/live/VcF_yHv2BO4・X：https://x.com/i/broadcasts/1lPJqvmmgZExb☑︎ ニコニコ生放送「【衆院選2026】ネット党首討論」概要【日時】2026年1月24日（土）18:00～19:15【登壇者】高市早苗 自由民主党総裁野田佳彦 中道改革連合共同代表藤田文武 日本維新の会共同代表玉木雄一郎 国民民主党代表神谷宗幣 参政党代表田村智子 日本共産党委員長大石あきこ れいわ新選組共同代表百田尚樹 日本保守党代表福島瑞穂 社会民主党党首安野たかひろ チームみらい党首【司会進行】司会：川邊健太郎 （N高グループ政治部 顧問）進行：馬場典子（フリーアナウンサー）【出演者】高校生 約10名【配信URL】・ニコニコ生放送 ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349679717・YouTube ：https://www.youtube.com/live/VcF_yHv2BO4・X：https://x.com/i/broadcasts/1lPJqvmmgZExb◆N高グループ政治部について◆主権者教育の一環として、2020年に設立。2025年5月より6期目がスタートし、3カ月ごとに1つのテーマで活動。＜N高グループ政治部の活動目的＞・与野党問わず、さまざまな政治家の方の話を直接聞くことで主権者としての視野を広げる・メディアリテラシーを身につけ、情報操作に惑わされず自分で調べ考え判断する習慣をつけるhttps://nnn.ed.jp/attractiveness/extracurricular/club/politics/▼過去の特別講義・ゲスト講義https://youtube.com/playlist?list=PLyBum7ySyP_ppGApNJ3k5bht6sX13JOlZ▼ 6期生の主な活動

※ゲストの所属・役職名、団体名等は実施当時のものです

・2025年7月6日「【参院選2025】ネット党首討論」参加 高校生代表が党首へ質問

https://nnn.ed.jp/news/cgmbbyzq-p6/

・2025年9月28日「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」参加

自由民主党総裁選の全候補者と討論

https://nnn.ed.jp/news/b2nnpiqqpy/

・2025年11月12日政治部ゲスト講義「転換期における野党の役割」

日本維新の会、国民民主党、公明党の代表と議論

https://nnn.ed.jp/news/v0ct8d4opn35/

◆学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校・S高等学校・R高等学校について◆

＜N高等学校（本校：沖縄県うるま市、校長：奥平博一）／S高等学校（本校：茨城県つくば市、校長：吉井直子）／R高等学校（本校：群馬県桐生市、校長：奥平博一）＞

N高グループはインターネットと通信制高校の制度を活用した “ネットの高校”で、2016年の「N高等学校」開校後、2021年に2校目となる「S高等学校」を開校し、2025年に3校目となる「R高等学校」を開校しました。現在の生徒数は34,071名（2025年9月末時点）。VRやAIを活用した最先端のオンライン学習環境を提供しているほか、高校卒業資格のための必修授業だけでなく、大学受験やプログラミング、イラスト、小説、ゲーム、ファッション、料理、美容など多彩な課外授業を生徒は好きな時間にオンラインで受けることができます。また、日本全国で実施している宿泊型の職業体験や、企業や自治体と連携した課題解決型学習プログラムなど、社会で役立つスキルや経験を身につけられる学習機会を提供しています。

