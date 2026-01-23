公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）ではこのほど、公式YouTubeチャンネルで、島田菜穂子ピンクリボンブレストケアクリニック表参道院長が「乳がん」について講演した模様を収録した動画を公開しました。

動画はこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=Pj7CRV0dAjc

本講演は、昨年10月に女性特有のがんである「子宮頸がん」や「乳がん」の若年化が進み、20～40歳代で発症するケースが急増していることから、その症状や予防法・治療法などを解説する他、早期発見・早期治療に結び付けるためにも定期的な検診や日頃から医療機関への適切な受診が必要であることを知ってもらうことを目的として開催した、日本医師会シンポジウム「知って安心！女性のがんを正しく学ぼう！」の中で行われた講演の1つです。

講演の中で島田院長は「乳がん」の現状について、（1）患者の割合は増加しており、身近な病気となっている、（2）早期発見できれば助かる病気であり、乳房も残せる・戻せる時代となっている、（3）それぞれの人に合った個別化医療が進んでいる、（4）乳がん経験者の多くが社会復帰し、活躍している―ことなどを説明し、正しい知識・最新の情報をもち、備えることの重要性を強調しています。



さらに、乳がんの対策に関しては、30代後半から急激に増え、家庭や社会で最も活躍する年代に多く発症することから「発症リスクを下げる（1次予防）」「早期発見（2次予防）」「上手に治す（3次予防）」があると説明。「1次予防」においては、定期的な運動習慣が乳がんの発症のみならず、再発リスクを低減すること、「2次予防」においては、しこり2センチ以下の早期発見・早期治療で9割の人が治癒すること、「3次予防」においては乳がんにはさまざまなキャラクターがあり、それに応じた治療が重要であることなどを解説しています。



加えて、乳がんの早期発見、最適な治療のためには「ブレスト・アウェアネス」が必要だとして、セルフチェック方法を紹介。「セルフチェックの際に少しでも異常を発見したら、迷わずかかりつけ医や専門医療機関を受診してほしい」としています。



また、乳がんの検診方法（マンモグラフィ、超音波検査）や３種類の治療方法（薬物療法、放射線療法、手術療法）について詳説した他、「ピンクリボン運動」についても紹介。「がん対策は、意識・知識をもち、行動に移すことが大事になる」と述べ、それらを実行してもらうことで乳がんによる悲しみのない社会が実現することに期待を寄せています。

日本医師会では、「ぜひ、多くの方に本動画をご覧頂き、乳がんに関する知識を高め、ちょっとでも不安を感じたらまずはかかりつけ医に相談してもらいたい」としています。

