「『逃げない、諦めない、くじけない』父から言われた言葉を胸に」大和ハウスベンチャーズ株式会社取締役・東健司が出演

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサー・新井恵理那がパーソナリティを務めるニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』 (毎週水曜 21時00分～21時30分)。1月21日(水)は、大和ハウスベンチャーズ株式会社 取締役・東健司をゲストに迎えた。

大和ハウスベンチャーズは、大和ハウス工業の100%子会社として設立され、総額300億円のファンドを設立。大和ハウスグループの創業100周年にあたる2055年に向けた成長のため、スタートアップとの協業による新規事業の取り組みを活性化することを目指し、これまでに23社の投資を実行している。

設立当初を振り返り、東は「初めは3人からスタートして、徐々にメンバーを集めていって、今11名の体制です。メンバーを集めるところから、社内外にこの会社を知ってもらうPRをするところも含めて、いろいろ苦労してここまで来ました」と語った。過去にも親会社でスタートアップ投資に挑戦したものの、うまくいかない時期があったという。再挑戦の経緯は、「トップがもう一回、新たな挑戦をしようという号令をかけてくださり、過去にとらわれないチャレンジをもう一回しようということで（挑戦した）」と明かす。

企業理念について話が及ぶと、「スタートアップファーストで、起業家のよきパートナーと呼べる存在でありたい」と語り、「親会社の立場で物事を判断しがちになるが、そうしてしまうと、わざわざ親会社から切り離した意味がない。あくまで自分たちの立ち位置はスタートアップの側にあるということでやっていきたい」とコメントした。

また、起業家へのアドバイスを問われ、「ビジネスモデルを徹底的に考え抜くということが大事。解像度が高い分、想定と違ったときに思い切って方向転換する決断もしやすい」と自身の経験をもと説明した。座右の銘については、「父親からずっと言われてきた『逃げない、諦めない、くじけない』という言葉。つらいときにこの言葉が頭に浮かんで、励まされた気分になります」と明かした。

さらに、同僚とのコミュニケーションについては「できるだけ感謝の気持ちを言葉に出したい。もともとそういうのが得意なタイプではないので、特に意識してスイッチを押すように心がけています」と話し、「称賛の気持ちを言葉にちゃんと出せるリーダーになりたい」と述べた。

トークの終わりに新井は、「東さんの実直さがひしひしと伝わってきましたね。」と番組を締めくくった。

大和ハウスベンチャーズ株式会社 取締役・東健司がゲスト出演する『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT ↗』は、radikoでタイムフリー機能で聴けるほか、ポッドキャストでも配信される。

ニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』

■放送日時 毎週水曜 21時00分～21時30分放送

■パーソナリティ 新井恵理那

■ゲスト デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社 成田大輔

■番組メールアドレス ln@1242.com

■番組X @leadersnext1242

■番組ハッシュタグ #新井恵理那NEXT

■番組HP https://www.1242.com/leadersnext/

■radikoタイムフリー https://radiko.jp/#!/ts/LFR/20251112210000

■podcastページ https://podcast.1242.com/leader-next/