グループ名は合体で決まった？！82MAJOR命名秘話を、ファン・ソンビンとナム・ソンモが語る

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）1月19日(月)～1月23日(金)のゲストとして韓国の6人組K-POPグループ・82MAJORのファン・ソンビンとナム・ソンモが出演。2023年にデビューを果たした次世代K-POPアーティストの2人が、グループ結成の経緯やアーティストを目指したきっかけを語った。

ナム・ソンモ、大沢あかね、ファン・ソンビン

82MAJORは2023年にデビューした韓国の6人組K-POPグループ。グループ名は韓国の国番号82とメジャーを合わせ、韓国から世界のメジャーになるという思いが込められている。圧倒的なダンスと歌唱力で韓国公演は即完売。北米ツアーの他、日本でも公式ファンクラブを設立し、グローバルに活動している。

アーティストになりたいと思ったきっかけについて、ソンビンは「僕は中学生の時、文化祭やったんですけど、あの時に何か舞台するのがすごく楽しくて」と振り返り、自分で作った曲を披露したという。「今考えれば恥ずかしいです」と照れながらも「これやりたいなって思って夢を見ました」と明かした。一方ソンモは「BIGBANGの先輩に憧れて」と語った。

グループ結成の経緯は、「まずは6人全員が音楽好きだし、みんなヒップホップが好きだったから、一緒に曲作ったり、SNSにアップロードして、私たちをもっと知らせようって感じでやりながら、82MAJORになったと思います。」と説明した。

「すごく印象に残るグループ名だと思う」と言う大沢に、「実は、最初82と、MAJORっていうのは別々の名前の候補であったんですね。それを1つにしちゃおうというところで、『82MAJOR』っていうことになりました」と明かした。

また、アーティストでなければ何になりたかったかという質問には、ソンビンは「会社員」、ソンモは「サッカー選手」と答えた。大沢から「（ソンモは）アンケートでも、全部サッカーのことだったね」と明かされ、サッカー好きな面をみせた。

SNSで初めて82MAJORを見た時からどんどんハマっていったと語る大沢。「グループ名の82とMAJORは、それぞれ候補になっていたものを1つにしちゃおうと、おえらいさんが提案して！この名前に決まったということです。皆さん、覚えてくださいね。」と締めた。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky