プレーオフ 試合開始時間決定 及び 1月30日(金)よりチケット先行販売開始

Ｔリーグでは、プレーオフ4試合について、試合開始時間、及び、チケット販売概要が決定しました。



【開催概要】

◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 女子セミファイナル

3/21（土) 10:30開場 12:00試合開始 会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ

女子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位





◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 東亞合成 Presents 男子セミファイナル3/21（土） 16:30開場 18:00試合開始 会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ男子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位---◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 男子ファイナル3/27（金） 17:30開場 19:00試合開始 会場：代々木第二体育館男子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子ファイナル3/28（土） 12:00開場 14:00試合開始 会場：代々木第二体育館女子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム【チケット販売概要】◆第1弾 （全席種対象）＜オンライン販売＞・1月30日（金）18:00～ Tid会員向け先行販売 https://tleague.jp/ticket/※要Ｔid会員登録（無料） ※座席選択での購入をご希望の場合は、1月31日(土)00:00～可能となります。・2月6日（金）10:00～ ローチケ（プレリクエスト）先行販売 http://l-tike.com/sports/tleague※座席選択での購入をご希望の場合は、2月7日(土)00:00～可能となります。・2月9日（月）10:00～ 一般販売開始ローソンチケット http://l-tike.com/sports/tleagueチケットぴあ https://t.pia.jp/sports/イープラス https://eplus.jp/sf/sports◆第2弾 （対象席：アリーナエンド/自由席）・セミファイナル 3月9日（月）18:00～ http://l-tike.com/sports/tleague・ファイナル 3月23日（月）18:00～ http://l-tike.com/sports/tleague＜店頭販売＞・ローソンチケットコンビニ店舗設置Loppi（ロッピー）端末（ローソン及びミニストップ）【Lコード】3/21 男子セミファイナル：34831 3/21 女子セミファイナル：351083/27 男子ファイナル：35477 3/28 女子ファイナル：35478Loppi端末での購入方法：https://l-tike.com/guide/loppi.html・その他プレイガイドチケットぴあ （セブンイレブン店内 マルチコピー機）セブンイレブン マルチコピー機での購入方法：http://7ticket.jp/go/i000008【プレーオフ 専用ページ】 ※2月9日頃公開予定https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/

※1シーズン表彰記念品でも製作されている「田谷漆器の箸」の特典付き

※2 Tリーグ今季開幕戦で使用した会場製作物をアップサイクルしたオリジナルポーチの特典付き

※3 購入特典：SONY製カメラのレンタル/レクチャー、デジタルトレカ採用権、Tリーグオリジナルビブス、トロフィーセレモニー撮影権（一部、公式映像、公式画像の撮影等により、撮影に制限がある場合がございます。ご了承ください）

※3 「エキサイティングB（撮影特典付）」チケットは、コート中央側の5席の販売予定になります。

※3 事前に「My Sony 」への会員登録が必要になります。購入完了後にTid会員登録のメールアドレスへ登録フォームのご案内をいたします。





＜購入特典＞



１.スペシャルベンチ購入特典：Tリーグオリジナル箸 田谷漆器

シーズン表彰でトップ選手に贈られるものと同一の、最高級「田谷漆器」の箸を進呈いたします 。石川県・能登輪島が世界に誇る伝統工芸の粋を集め、職人が天然漆を用いて一本一本手仕事で仕上げました 。勝利の余韻とともに、日本の伝統美を日常の食卓でお楽しみください。



２.エキサイティングシート（１列目）購入特典：アップサイクルオリジナルポーチ

今季開幕戦の会場を彩った装飾物が、世界にひとつだけのオリジナルポーチに生まれ変わりました 。Tリーグが推進する「つなぐプロジェクト」から生まれた、他では手に入らない貴重なアップサイクルアイテムです 。熱戦の記憶を身近に感じながら、未来へつなぐ活動にぜひご参加ください。



３.カメラマン体験シート購入特典

「撮る」楽しみを極める、特別な体験をご用意しました 。

SONY製カメラのレンタル＆レクチャー：最新機材でプロの視点を体験 。

「Tリーグ写真部」採用権：あなたの撮影した1枚が公式デジタルトレカに！

限定ビブス進呈＆セレモニー撮影権：通常は立ち入れない場所から、優勝トロフィーを掲げる歓喜の瞬間をそのレンズに収めることができます 。 カメラ初心者からベテランの方まで、プレーオフの興奮を最高の一枚として残したい方必見の限定シートです 。



※ 一部、公式映像、公式画像の撮影等により、撮影に制限がある場合がございます。ご了承ください。

Tリーグオリジナル箸

アップサイクルオリジナルポーチ

限定ビブス

★チケット購入に関するご注意点

【チケット販売について】

・原則として、購入者情報の取得のため、インターネット販売が主となります。

・当日券販売は実施しますが、前売り状況によって、席種が限られることあります。

【チケットご購入に際して】

下記ご確認、ご同意のうえ、チケットをご購入ください。 各項目に該当したためご入場いただけない場合、また、新型コロナウイルス等の感染の兆候などにより会場へご来場されない場合のチケット代金およびそれにかかる手数料、並びに会場までの交通費等の返金・補償には応じかねます。予めご了承ください。

【車いすをご利用のお客様へ】

・同伴のお客様と同時にご入場くださいますようお願いいたします。

・事前に指定された席の販売がない場合で、車いすエリアでの観戦を希望の場合は、自由席1枚をご購入ください。

・介添者は車椅子の方1台につき、お一人までとさせていただきます。

・お付き添いの方はパイプ椅子でのご観戦となります。また同伴者が2名以上の場合は同様の席種をご購入ください。

・その他の席種での観戦をご希望の場合は、介添者と合わせて2枚をご購入ください。

・車いすをご利用でないお客様の車いすエリア席のご利用はできません。

・車いす用駐車場をご希望の際は、予めcontact@tleague.jpまでお問い合わせください。 （予定数に達し次第、受付終了となります。）

【ご観戦に関する注意事項】

・未就学児童は大人 1 名につき 1 名まで膝上観戦無料です。座席をご利用になる場合は、お一人様につき１枚のチケットが必要となります。

・各席種子ども券は小学生から高校生までが対象となります。

・小中高生券から一般へのチケット振り替えはできませんので、予めご了承ください。

・いかなる場合（紛失、破棄、盗難、破損、持ち忘れなど）におきましても、チケットの再発行は一切行っておりません。

・試合中止及び試合時間の大幅な変更の場合を除き、ご購入後のチケットの変更や払戻しはできません。

・会場への危険物の持ち込み、介助犬・聴導犬・盲導犬を除く、ペットの同伴はお断りさせていただきます。

・当日ご来場の際、メディアやスタッフが撮影し、その素材が各媒体に掲出される場合があることをご了承ください。