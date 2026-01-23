【なぜ、いいデザインなのに売れないのか？】1/22 イマジナが女子美術大学で「感性とビジネスの残酷な関係」を説く特別講義を開催

株式会社イマジナ

ブランディングのリーディングカンパニーである株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：関野吉記）は、2026年1月22日（木）、女子美術大学にて企業説明会を開催しました。当日語られたのは、会社概要ではなく「クリエイティブの敗北」と「売れる仕掛けの正体」。美大生たちが持つ「感性」を、いかにして企業の「経営戦略」という武器に昇華させるか、行動経済学や心理学を交えた真剣勝負の講義となりました。

■ 講義のハイライト：クリエイターが直面する「5%の罠」

ワークショップでは、学生たちが将来クリエイターとして社会に出た際に直面する「デザインとビジネスの乖離」について、具体的な事例を元に徹底的な深掘りが行われました。

■ イマジナが女子美生に期待する「感性の科学」

- 「人は脳で見たいものを見ている」コーラの缶が教える真実コーラの缶の画像。拡大するとそこには「赤」は一色も使われていません。しかし、学生たちには赤く見えている。「人は目ではなく、過去の記憶や脳の補正で見たいものを見ている」という事実を提示。「ただ美しいだけのデザインが、なぜ人の心に届かないのか」という本質的な問いを学生に投げかけました。- マクドナルドの失敗：アンケートの「理性」は嘘をつく「ヘルシーなメニューが欲しい」というアンケート結果（5%の理性）に従って発売された商品が、なぜ大失敗したのか？人は、店に入った瞬間に残り95%の「本能（無意識）」でジャンキーなものを選んでしまう。「消費者の言葉を鵜呑みにしたクリエイティブが、ビジネスを壊す」という残酷な教訓を共有しました。- 「好感度1位」のCMが、売上「最下位」という衝撃アメリカのスーパーボウルの事例を引き合いに、セレブを起用し好感度1位を獲った広告よりも、無名の女性が踊るだけの広告の方が圧倒的に売上を伸ばした事実を紹介。「『好き』という感情と『買う』という行動は別物である」という、美大生にとって衝撃的なビジネスの現実を伝えました。

イマジナのブランディングは、単なる表面的なデザインではありません。世界中の最新の研究（行動経済学・組織心理学）をビジネスに落とし込み、経営者に「直言」することで、企業の文化そのものを変えていく仕事です。

■ 採用情報：ブランドコンサルタント／企画営業職

- インナーブランディングの重視： 外側を飾る前に、働く「人」の意識を変え、企業が育つ土壌を作る。- 感性を戦略に変える： デザイナー職としての募集ではなく、クリエイティブな思考を「経営戦略」として扱える人材を求めています。

イマジナでは、今回の講義に共鳴した「自分の感性を、社会を動かす戦略に変えたい」と願う学生を募集しています。

【株式会社イマジナについて】

- 募集人数： 10名（27卒）- 対象： 全学部全学科（学歴・資格不問）- 選考フロー： LINE追加 → カジュアル面談 → 1dayインターン（トップコンサルによるフィードバック付） → 最終面談- 応募締切： 2026年1月末まで

「日本を代表する企業を、世界を代表するブランドへ」を旗印に、3,000社以上の実績を持つブランディングファーム。単なる広告宣伝ではない、社員の意識改革から始まる「インナーブランディング」を軸に、企業の経営課題をクリエイティブと戦略の両面から解決しています。

URL： https://www.imajina.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波（あおえ みなみ）

TEL：03-3511-5525

Email：info@imajina.com