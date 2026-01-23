プレーオフ 男子、女子セミファイナル 東亞合成株式会社が特別協賛に決定

一般社団法人Ｔリーグ

ノジマTリーグ 2025-2026シーズン プレーオフの男女セミファイナルの特別協賛として、シーズンオフィシャルパートナーである東亞合成株式会社（東京都港区/代表取締役社長COO 小淵秀範）が決定いたしました。

これにより、大会の正式名称は
「ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン公式戦 プレーオフ　東亞合成 Presents 女子セミファイナル」
ならびに、
「ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン公式戦 プレーオフ　東亞合成 Presents 男子セミファイナル」
となります。


◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン公式戦 プレーオフ　東亞合成 Presents 女子セミファイナル
2026年3月21日（土）　12:00試合開始　
会場：会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
女子　レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位

◆ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン公式戦 プレーオフ　東亞合成 Presents 男子セミファイナル
2026年3月21日（土）　18:00試合開始　
会場：会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
男子　レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位

ーーーーーーーーーーーー

【男子セミファイナル　特別協賛】




■東亞合成株式会社　　
ホームページ　https://www.toagosei.co.jp/

「素材と機能の可能性を追求し、化学の力で新しい幸せをあなたへ届けます。」の企業理念のもと、持続可能で豊かな社会の実現に役立つ製品の開発と提供を行っています。
様々な産業で用いられる基礎原料から、多彩な機能を持つ中間素材、瞬間接着剤「アロンアルフア」やグループ会社のアロン化成(株)が手がける介護用品ブランド「安寿」といった最終製品まで、幅広い製品群を有しています。
近年は、半導体・電子材料、モビリティ、メディカルケアの分野でも、生活をより豊かにする製品を次々と生み出し、さらなる挑戦を続けています。