暗号資産の損益計算サービス「クリプトリンク」、ＴＢＳラジオ「武田砂鉄のプレ金ナイト」のスポンサー提供開始

仮想通貨・暗号資産の損益計算・管理プラットフォームを開発・提供するクリプトリンク株式会社（本社：埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役：酒井孝幸）は、2026年1月23日より、TBSラジオの番組「武田砂鉄のプレ金ナイト」へのスポンサー提供を開始することをお知らせいたします。

■スポンサー提供番組概要

『プレ金ナイト』は、ライター武田砂鉄氏がパーソナリティを務め、忖度ないニュース解説や同氏が今会いたいゲストとのトークで人気を集める番組です。

番組名：武田砂鉄のプレ金ナイト

放送局：TBSラジオ（首都圏広域圏）

放送日時：毎週金曜日 22:00～23:30

パーソナリティ：武田砂鉄氏

契約期間：2026年1月23日（金）～

■番組提供の背景

暗号資産の取引や保有が広がる中、「税金が分かりにくい」「損益計算が複雑」といった悩みを抱える投資家は少なくありません。クリプトリンクは、こうした課題を解決するため、国内唯一の【特許取得済み】損益計算サービスを提供しています。

今回のスポンサー提供を通じて、日常的なニュースや社会の話題と同じ文脈で「暗号資産」や「税」といったテーマに触れるきっかけを提供し、暗号資産に対する正しい理解や、健全な情報発信の一助となることを目指してまいります。

■代表 酒井孝幸からのコメント

暗号資産は、近年では投資先の一つとして認知が広がりつつある一方で、損益計算や確定申告の必要性については、どうしても後回しにされがちだと感じています。

「武田砂鉄のプレ金ナイト」は、社会の出来事を自分ごととして捉え、考えるきっかけを与えてくれる番組だと感じています。

今回のスポンサー提供を通じて、暗号資産投資において必要不可欠な損益計算や確定申告について考えるきっかけを、リスナーの皆さまに届けられればと思っています。

■ファウンダー 八木橋泰仁からのコメント

私が代表を務めているファシオ・コンサルティングでも、別番組ではありますが、TBSラジオの番組提供を行っています。

その中で「武田砂鉄のプレ金ナイト」を知る機会がありました。

穏やかな空気感の中に、思わずクスッとするような鋭さもあり、とても印象に残る番組だと感じています。

短い期間となるかもしれませんが、クリプトリンク、そしてリスナーの皆様とともに、肩の力を抜いた楽しい時間を共有できれば嬉しく思います。

■クリプトリンクの特徴

・国内唯一の特許取得済み暗号資産取引の損益計算アプリ

・法人・会計事務所で累計1,000社以上導入、個人ユーザーも数万人規模が利用

・国内外の取引所、DeFi、NFTに対応

・月額330円（税込）から利用可能な低コストプラン

・ユーザーに代わって計算を代行する「計算代行」サービスも提供

・提携税理士と連携して個人所得税確定申告を代行するサービスも提供

■会社概要

会社名：クリプトリンク株式会社

代表者：代表取締役 酒井孝幸

所在地：埼玉県さいたま市浦和区岸町4-26-15 浦和SHビル4階

URL：https://cryptolinc.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/cryptolinc

