「ヤングアニマルWeb」人気作品『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』48時間限定で一気読みキャンペーン！！

株式会社白泉社(C)︎東雲太郎/白泉社

『Ｓランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます』が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

1/25(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【あらすじ】

「小説家になろう」で大人気の原作を東雲太郎がコミカライズ。元騎士の主人公が転生したのはSランクモンスターの「ベヒーモス」。しかし幼体なので見た目は仔猫!? 自分を拾ってくれた美少女エルフ娘を守るため、騎士（ペット）としての誇りを胸に戦う！ 異世界冒険ファンタジー！

【ヤングアニマルWeb】『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/e4e275eb8922a

【コミックス情報】1~13巻好評発売中

東雲太郎 （漫画） 銀翼のぞみ （原作） 東雲太郎 （キャラクター原案） 夜ノみつき （キャラクター原案）「Ｓランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます 13」書影Ｓランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます 13

■著者名： 東雲太郎 / 銀翼のぞみ / 東雲太郎 / 夜ノみつき

■ISBNコード：9784592164302

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.7.29

転生したら仔猫だった!?エルフ娘・アリアの騎士として活躍するタマ。

転移した七大魔王・ベルフェゴールを探すべく、異世界アークへと降り立ち未知の土地を進む一行。

しかし敵の消息はなかなか掴めず…？ 鍵を握るのは、このアークの地に伝わる六精霊とそれに敗れた雷精霊ボルトの存在。

タマとアリアは魔王を倒すべく、新たなる試練に立ち向かうーー。

大人気異世界冒険ファンタジー第13巻！