『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」1月24日(土)より全世界一斉配信開始！

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」を2026年1月24日（土）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

くだらないなんて誰が決めた？俺だけのリアルを今、殴りつける。己の信念のため戦うエモーショナルなロックソング！

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『下天衆』が贈る、ハードなロックサウンドにご期待ください♪

SELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」配信

https://bio.to/cfz3z8

SELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」MV

https://youtu.be/pqMDHP-Uu-Q

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2026年1月24日（土）配信

下天衆「Fight Is Only Fate」あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG

【収録内容】

01.Fight Is Only Fate

02.Fight Is Only Fate (Instrumental)

作詞：松井 洋平

作曲 / 編曲：近藤 圭一 (SUPA LOVE)

【下天衆】

南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、天満 光 (CV：小林 大紀)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)、ライカ (CV：照井 悠希)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW

■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars