【空き家リノベーションコンテスト2025】最終審査・表彰式の開催について
「空き家リノベーションコンテスト 2025」運営事務局
このたび、東京都住宅政策本部の主催により、空き家活用の機運醸成を図ることを目的として、
民間事業者等から空き家改修の事例やアイデア（企画）を募集し、優れた空き家改修の作品を表彰する「空き家リノベーションコンテスト2025」を開催することとなりました。
当日は、応募作品の中から最優秀作品を決定する最終審査および表彰式を、リアル会場とオンライン配信の同時開催で実施します。
空き家活用の可能性を深めていただける内容となっておりますので、ぜひご参加・ご視聴ください。
１. 開催概要- 日時｜2026年2月17日（火） 12:30開場／13:00開始
- 会場｜ビジョンセンター西新宿302（東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル3F ）
- 主催｜東京都住宅政策本部
※本コンテストの詳細は東京都住宅政策本部内のHP(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/event/renovationcontest)をご確認ください。
２. タイムテーブル- 12:30 開場・受付開始
- 13:00 開会／オープニング
- 13:10 最終審査出場者によるプレゼンテーションおよび質疑
- 15:35 結果発表および表彰式
- 16:00 閉会
※変更となる場合がございます。
３. 観覧申込- 観覧を希望される方は、下記フォームより事前にお申し込みください。
- 申込期限は2026年2月13日(金)17:00までとなります。 ※参加費は無料、定員200名
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdveTVlgNS0nbLN9S2PxcJJ4xSi7m7AF7JecrIsGhgan-qepA/viewform
４. 配信視聴方法- 下記リンクよりご視聴ください。
- https://www.youtube.com/live/p24-zXBP9t4
５. お問い合わせ先
「空き家リノベーションコンテスト2025」運営事務局（株式会社スケール内）
- 電話｜03-6826-0796 ＜平日10:00～17:00＞
- mail｜akiya_contest2025@scale.co.jp