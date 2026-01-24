itz原作の人気BLコミックが実写ドラマ化FOD独占配信決定！FODオリジナルドラマ『コントラスト』３月13日（金）20時より 全８話一挙配信スタート！

株式会社フジテレビジョン

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、３月13日（金）20時より、itz原作のBLコミックの実写化作品として、井内悠陽（いうち・はるひ）、阿久根温世（あくね・はるせ）のW主演ドラマ『コントラスト』を独占配信することが決定しました。

（左）漫画『コントラスト』書影 (C)itz／プランタン出版刊 ドラマ『コントラスト』（中）青山翔太役・井内悠陽、（右）千川陽役・阿久根温世 (C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン

itz原作のBLコミック『コントラスト』は、不器用で対照的な青年２人が惹かれ合う姿を描き、恋する気持ちを丁寧に描いた青春ラブストーリーです。BL界の秀作として幅広い世代の読者から支持を受けて人気を博し、ついに実写ドラマ化が決定しました。

主演を務めるのは、『爆上戦隊ブンブンジャー』ブンレッド／範道大也役で連続ドラマ初出演で初主演を果たして注目を集め、役名がXでトレンド入りするなど大きな話題となり、『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』ではオーディションで抜擢されGP帯連続ドラマ初出演を果たすなど、活躍の場を広げている井内悠陽。学年イチの人気者・青山翔太（あおやまかなた）役を演じます。さらに、本作で初めて主演を務めるのは、ダンスボーカルユニット「ICEx」のメンバーとして活動しながら、『みなと商事コインランドリー２』、『ゴーストヤンキー』、『セラピーゲーム』など話題作に出演し、俳優としても躍進する阿久根温世。学年トップクラスの成績を誇る秀才の千川陽（せんかわあきら）を演じます。

メイン脚本を務めるのは、『全裸監督』の脚本をはじめ、映画『タイトル、拒絶』の脚本・監督等、数々の話題作を手掛けてきた、人間の痛みを鋭さと優しさをもって描く、気鋭のクリエイター・山田佳奈。メイン監督・脚本は『世界で一番早い春』や人気BLドラマ『ふったらどしゃぶり』『タカラのびいどろ』で若手俳優の才能を引き出してきた実力派・富田未来が務めます。

いつも人の輪の中心にいる人気者で、順風満帆な高校生活を送っているように見える一方で、中学時代の怪我による挫折から、何事にも冷めた毎日を過ごしていた翔太と、特進クラスに在籍する成績優秀で一匹狼、人と距離を置いて過ごしてきた陽。クラスも名前も知らないけれど顔だけは互いに知っている存在だった２人が、ある日偶然屋上へ続く踊り場で出会うことから、この物語は始まります。古いCDプレイヤーで一つのイヤホンを分け合って音楽を聴き、心地よい時間を過ごしながら距離を縮めていく２人。正反対の翔太と陽が少しずつ意識し惹かれ合う中で、それぞれが抱える過去の苦しみと葛藤が、お互いの関係に影を落としていきます。

過去のトラウマに振り回されながらも、リアルな高校生の甘酸っぱさと、誰もが共感できるシチュエーションが心に響く優しいストーリーは、恋を応援したくなる気持ち、人を愛する喜びを思い出させてくれる作品です。

ドラマ『コントラスト』では、高校生活を覗いているようなリアルな日常感を、親しみやすいタッチで、心地よい音楽に乗せて描き出します。一方、翔太と陽の過去の傷や体験を含めた２人の想いと、すれ違う繊細な心理描写も、本作の見どころのひとつです。映画のように美しく柔らかなトーンで心情を描き、煌めく青春とリアルな葛藤をお届けします。

期待の若手俳優２人が魅せる、友情と恋の狭間で揺れる繊細な心理描写、翔太と陽の“コントラスト”にぜひご注目ください。

【コメント】

青山翔太（あおやま・かなた）役 井内悠陽（いうち・はるひ）

「初めて原作を読んだ時の衝撃は今でも心に残っています。

こんなにも“画”を通して登場人物たちの声は伝わってくるんだ。

複雑な感情は言葉に出来るんだと。

撮影中はitz先生の描く世界で、阿久根くん演じる陽と一緒に青山翔太として生きられることが何より楽しみでした。

対比として描かれる２人の葛藤と悩みながらも成長していく姿を全身全霊で演じさせて頂きました。沢山の人に届きますように！！」

千川陽（せんかわ・あきら）役 阿久根温世（あくね・はるせ）

「千川陽を演じさせて頂きます阿久根温世です！

初W主演ということで、とても嬉しく幸せに思っています！

はじめは僕自身、陽と似ている部分が少なく、陽を演じられるか不安やプレッシャーもありました。でも、原作と台本を読んだ時に凄く繊細に美しく描かれていて、本気で陽と翔太と向き合い、演じたいと強く思いました。

前に進む勇気をこの作品を通して少しでも伝えられたらなと思います！

２人のコントラストにも、是非注目してください！」

原作者 itz

「『コントラスト』の単行本発売から５年が経とうとしています。

ドラマ化にあたり制作陣の皆様には常に誠実なご対応をいただき、また原作に寄り添いながら新しいご提案をしてくださったことをこの場を借りて御礼申し上げます。ある高校生たちが抱える様々なこと、ありきたりだけどきっとそこにしかないものを、ドラマならではの映像や展開で皆様と一緒に楽しめたら幸いです」

＜itz（あいてぃーぜっと）プロフィール＞

漫画家。2016年デビュー。繊細な心理描写に定評があり、登場人物同士の距離感や、言葉にならない感情の揺れを丁寧に描く作風が特徴。現在、『オリジナルボーイズラブアンソロジー Canna』にて、本作の登場人物・神田を主人公とした『さよならぼくら』が好評連載中。今年デビュー10周年を迎える。

監督 富田未来

「人と向き合うことや、さらけ出すことは、とても怖いことです。

ましてや高校生という、これから社会がどんどん広がっていく年齢の中で、成長していく２人をどう繊細に表現するべきか。キャスト・スタッフ一同で模索した日々でした。

主演の２人にも、演じるということの中で、さらけ出す恐怖があったと思いますが、２人で一緒に乗り越えていく姿は、この作品の強みだと実感しました。

ぜひ、ご覧いただけますと嬉しいです」

【エンディングテーマ解禁】

本作のエンディングテーマは、埼玉発の３ピースロックバンド、リアクション ザ ブッタによる書き下ろし楽曲『プリズム』に決定！

コメント：リアクション ザ ブッタ Vo&Ba 佐々木直人

「ドラマ『コントラスト』のエンディング曲を担当させていただき光栄に思います。

翔太の持つ影の感情が、陽という光に出会うことで温度を持ってほぐれていく、そんなストーリーに寄り添う気持ちで書かせていただきました。

レコーディングの時、２人の色んな表情が自然と浮かんできて、熱を持って歌うことが出来たのを覚えています。

『プリズム』という楽曲でドラマをより一層彩れることを心から願っています」

ドラマ『コントラスト』（左）井内悠陽、（右）阿久根温世 (C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン

【あらすじ】

いつも人の輪の中にいる人気者だけど、どこか冷めたところがある青山翔太（あおやまかなた）と、成績優秀な一匹狼の千川陽（せんかわあきら）。クラスも名前も知らないけれど顔だけは互いに知っている。対照的な２人がある日屋上へと続く踊り場で出会う。喧騒が遠くに聞こえる２人だけの空間で人には言えない心の内を語り出し…。誰も知らない学校の片隅で一つのイヤホンを分け合いギターリフの音を聴きながら、２人の鼓動はいつしか重なり合っていく――。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『コントラスト』（全８話）

■配 信：FODにて３月13日（金）20時より全話一挙配信開始

※配信日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■出 演：井内悠陽、阿久根温世 ほか

■原 作：itz『コントラスト』（プランタン出版刊）

■スタッフ：脚本：山田佳奈、富田未来

監督：富田未来、中山佳香

音楽：森 悠也

エグゼクティブプロデューサー：下川 猛

プロデュース：加藤康介（ワタナベエンターテインメント）

プロデューサー：大杉真美／伴 健治（さざなみ）

協力プロデューサー：北野 拓

制作協力：さざなみ

制作プロダクション：ワタナベエンターテインメント

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://x.com/fujitvplus （FOD公式X）

https://www.instagram.com/fod_official/ （FOD公式Instagram）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/