ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE28」を発表！

株式会社ラスター

株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE28」を発表しました。

詳細はこちら https://beyond-jpn.com/jp/code28/

CODE28の特徴

ビヨンドジャパンが展開する「レーヴフロントバンパー」は、ブラックと鏡面の2タイプをラインアップ。

今回のデモカーには、精悍な印象を強調するブラック仕様を採用しています。

素材はいずれも耐久性に優れたステンレス製ですが、ブラック仕上げにすることで、まるでスチールのような重厚感ある質感を演出。

無骨で引き締まったディテールは、オフロードシーンはもちろん、ストリートでも強烈な存在感を放ちます。

そんなワイルドなスタイリングに、さらなる個性を与えてくれるのがフロントフェイスグリルです。

センターに太い横バーを配し、丸目ヘッドライトの存在感を際立たせたデザインを採用。

立体的な造形が目を引く一方で、塗り分け次第で印象が大きく変わる点も大きな特長となっています。

デモカーでは、グリル中央とヘッドライト周辺をシルバー、外周部をブラックで塗装することで、立体感を強調。

コントラストを効かせた仕上げにより、フロントフェイスに奥行きと迫力をもたらしました。

もちろん、ボディカラーに合わせた単色塗装でもスタイリッシュに決まり、ユーザーの感性次第で多彩な表情を楽しめます。

さらに、リアまわりにはジムニーのイラストをあしらったスペアタイヤカバーを装着。

ミリタリーテイストあふれるカーキカラーを採用し、リアビューのアクセントとして高い存在感を発揮します。

塗り分けによって自分らしさを表現できる自由度の高さ。

このデモカーは、ビヨンドジャパンが提案する“魅せるジムニーカスタム”の新たな可能性を示す一台です。

クルールグリル

レーヴ フロントバンパー

詳細・購入はこちら

https://beyond-jpn.com/jp/code28/

【展示・公開情報】 CODE28に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821