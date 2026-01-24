【近江ちゃんぽん亭 アル・プラザ水口店】開店7周年記念「周年祭」開催

ドリームフーズ株式会社

「近江のちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」を掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、当社が運営する「近江ちゃんぽん亭 アル・プラザ水口店」が2026年1月に開店7周年を迎えることを記念し、2026年1月24日（土）に「7周年記念 周年祭」を開催いたします。

🎊 地域とともに歩んだ7年への感謝を込めて

近江ちゃんぽん亭 アル・プラザ水口店は、開店以来、滋賀県甲賀市水口町エリアの皆さまに支えられながら、「野菜たっぷりのおだしのちゃんぽん」を日常の一杯としてお届けしてまいりました。

7周年という節目を迎えられたのは、日頃よりご来店いただいているお客様一人ひとりのご愛顧の賜物です。

その感謝の気持ちを形にするべく、毎年恒例となっている周年祭を今年も実施いたします。

7周年記念 周年祭 概要（配布・利用条件）

近江ちゃんぽん亭 アル・プラザ水口店 7周年記念 周年祭

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/179_1_245c4a83fdd1a99259588eb52e28b1ca.jpg?v=202601241121 ]

🍜 「おだしのちゃんぽん」で、これからも水口の食卓へ

近江ちゃんぽんは、和風だしをベースに、たっぷりの野菜の旨みを引き出した“毎日食べても飽きのこない、おだしのちゃんぽん”です。

アル・プラザ水口店では、ご家族連れの方、働く方、ご年配の方まで、

幅広い世代のお客様にとって気軽に、安心して楽しめる一杯を提供し続けてまいりました。

これからも地域に根ざした店舗として、日常にそっと寄り添うちゃんぽんをお届けしてまいります。

🏬 店舗情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/179_2_04f1ca26f407b772c478b74e6794e5a2.jpg?v=202601241121 ]

💬 店舗からのメッセージ

いつも近江ちゃんぽん亭 アル・プラザ水口店をご利用いただき、誠にありがとうございます。

地域の皆さまに支えられ、7周年という節目を迎えることができました。

これからも変わらぬ「おだしのちゃんぽん」で、皆さまの日常に寄り添うお店であり続けたいと考えています。

スタッフ一同、周年祭当日のご来店を心よりお待ちしております。

近江ちゃんぽん亭とは

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2026年1月現在、日本全国および海外（台湾）に56店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根ヘッドオフィス 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/