０歳児の親子向けプログラム「2か月からのタッチケア～からだの感覚とこころの繋がり～」にデビューしよう！

特定非営利活動法人ほっぺ

特定非営利活動法人ほっぺ（兵庫県三木市・代表：大森 奈津子）は親子向けイベントとして、2026年2月2日（月）にhoppe(コーベヤスポーツ三木店３階)にて、ふれあいあそびやベビーマッサージ体験ができる「2か月からのタッチケア～からだの感覚とこころの繋がり～」を開催いたします。

生後２ヶ月～１歳までの赤ちゃんとママを対象とした親子で一緒に参加できるプログラムとなっています。オイル付きベビーマッサージが体験できる他、ママ向けストレッチの時間や足型マンスリーカードのプレゼントもあります。ママのぬくもりが、赤ちゃんの「感じる力」と「表現の芽」を育てます。

将来のからだの表現や感情表現の土台をつくりましょう。予約制となっておりますので、ご予約の上、お楽しみください。

【Web】https://hoppe-npo.com/2026/01/20/2026-2-2-tattikea/

「2か月からのタッチケア～からだの感覚とこころの繋がり～」

テーマは、赤ちゃんの「感じる力」と「表現の芽」を育てよう！

「2か月からのタッチケア～からだの感覚とこころの繋がり～」では、生後２ヶ月～１歳までの赤ちゃんとママが親子で一緒に参加できるプログラムをご用意しています。その中の一つであるベビーマッサージの体験では、赤ちゃんとじっくり向かい、優しく触れ合うことで、赤ちゃんからもママからも愛情ホルモンが分泌されます。ベビーマッサージを通して、愛情をたっぷりと感じさせてあげることで、赤ちゃんとママの絆が深まります。心の安定だけではなく、身体や脳の発達、質の良い睡眠にも効果が期待されています。ママのぬくもりが、赤ちゃんの「感じる力」と「表現の芽」を育てます。将来のからだの表現や感情表現の土台をつくりましょう。

また、子育て中のママがリフレッシュする機会もとても大切です。簡単なママ向けストレッチを一緒にしたり、お産や子育てなど日頃のお話、お悩みなども少しお話したりしてみませんか？

わが子と向き合い、穏やかな時間をぜひ一緒に過ごしましょう♪予約制となっておりますので、ご予約の上、お楽しみください。イベント終了後は、そのまま追加料金なしでプレイスペースにて、自由に過ごしていただけます。昼食持参でゆっくり過ごしていただくことも可能です。

「2か月からのタッチケア～からだの感覚とこころの繋がり～」概要

▽▼開催概要▽▼

「2か月からのタッチケア～からだの感覚とこころの繋がり～」

開催日：2026年2月2日（月）10時30分～11時30分

開催場所：hoppe/コーベヤスポーツ三木店３階（住所：兵庫県三木市末広2丁目4番8号 ※駐車場有）神戸電鉄粟生線「三木駅」から西へ徒歩３分

内容：ふれあいあそび、ママストレッチ、ベビーマッサージ（オイル使用）、足形マンスリーカード付き

参加費：1,800円

対象：生後２ヶ月～１歳 までの赤ちゃんとママ

定員：5組

講師：JADP認定ベビーマッサージインストラクター Chisa

持ち物：バスタオル（オイルが付く可能性があります）、おしりふき、おむつ、ミルク（必要な方）

注意事項：下記に当てはまる場合、ご予約をお受けできませんのでご注意ください。

・予防接種後24時間以内

・発熱しているとき

・湿疹が化膿しているとき

・嘔吐や下痢をしているとき

・ウィルス性の疾患に罹っているとき

・明らかに普段より、体調や気分がすぐれなさそうに見えるとき

HP：https://hoppe-npo.com/2026/01/20/2026-2-2-tattikea/

ご予約はこちら :https://forms.gle/52mQ8ycP18tTETSJ9

※イベント予約フォームからお申込みください。

※会場付近は、踏切や交通量の多い道路がありますので、くれぐれもご注意ください。



「2か月からのタッチケア～からだの感覚とこころの繋がり～」開催背景

肌と肌が触れあうベビーマッサージは、親子の絆を深めるコミュニケーションの１つです。赤ちゃんは、抱きしめられ、触れられ、愛情や温もりをたっぷりと受けることで、愛されていることを実感し、情緒的にも肉体的にも健やかに成長するといわれています。また、ママも赤ちゃんに触れることで愛しさを感じ、日々赤ちゃんの身体の変化や成長を感じることができるようになります。親子が安心して出かけることができるイベントの開催は、当団体が行う子育て支援にとって重要なファクターだと考え、開催を決定いたしました。ぜひこの機会に、親子で心身ともにリラックスしながらベビーマッサージを楽しんでいただければと思っております。



特定非営利活動法人ほっぺ について

特定非営利活動法人ほっぺ は、子育て支援拠点として、親子のための居場所づくりを中心に、子育て相談や講演、イベントなどを通し、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として活動しています。保育士や利用者支援事業等従事者などの専門家と、利用者である母親たちから成る団体です。地域のサポート企業とともに、「すべての母親が産んでよかったと思える地域社会になるように」をモットーに活動を続けています。

会社概要

法人名：特定非営利活動法人ほっぺ

所在地：兵庫県三木市緑が丘町東2丁目4-8

代表者：大森 奈津子

設立 ：2016年 任意団体 「子育て交流のひろば ほっぺ」として発足。2019年2月法人化。

HP ：https://hoppe-npo.com/

事業内容：子育て支援事業、親子のための居場所づくり、託児、子育てイベント、子育て講演会、保育事業、相談