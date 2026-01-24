【Amazonランキング1位を獲得し、発売前重版で3万部突破！】バリキャリ金融女子・河村真木子氏による『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年1月25日（オンライン書店先行発売1月23日）に『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』（河村真木子著）を刊行しました。

外資系金融機関の最高管理職を経験し、現在は総会員数2.3万人の国内最大規模のオンラインコミュニティを運営する起業家・河村真木子氏が、初めて自身の人生とお金の哲学を公開した１冊です。書店・ネット書店で予約を開始するやいなや予約が殺到し、Amazon総合ランキングでも1位を獲得（売れ筋ランキング カテゴリ 本［2026/1/17-20調べ］）。発売前重版となり、早くも3万部を突破いたしました。

■ 正しい知識を学んで「お金の力」を味方につける

本書では、世界の金融市場の最前線で長らく働いてきた河村氏の経験と、そこから抽出した「お金に困らない自由な人生を手にする方法」を、子どもにも教えられるように「やさしく・シンプルに・具体的に」伝えます。

■お金を理由にあきらめない人生を送るために

仕事、住む場所、パートナーとの関係、子どもの教育、ライフスタイル、老後の過ごし方――人生の選択肢を広げたいなら、お金は必要不可欠です。資本主義の世界で生きている以上、お金の知識・リテラシーとは「おトク情報」を超えた、人生を左右する重要なスキルなのです。

■ こんな方におすすめです

- お金に不安を感じているビジネスパーソン- 子どもに金融教育を教えたいと考えている親御さん- 自分の人生の選択肢を広げたい方- お金に困らない人生を送りたいすべての人

◎書籍概要

■目次

Prologue

第1章 お金の「感覚」や「考え方」を育てる

第2章 「自分に投資」するお金の「使い方」

第3章 資本主義のルールを知って「稼ぐ」

第4章 グローバル時代にお金を「増やす」ために大切なこと

Epilogue

【著者情報】

河村真木子（かわむら・まきこ）

「Holland Village Members' Club」主宰／起業家。1976年奈良県生まれ。一児の母。アメリカのUCバークレー卒業後、外資系金融機関などでキャリアを積む。2021年に、オンラインコミュニティ「Holland Village Members' Club」を設立。総会員数は約2.3万人と日本最大級の規模を誇り、2026年、DMMオンラインサロン主催のSALON AWARDにて、4年連続で大賞を受賞。2025年6月、学生を主な対象にした次世代型オンライン学習コミュニティ「金融経済アカデミー」を開講。また、日本全国に会員制カフェを7店舗展開し、2025年10月には東京・麻布十番にラグジュアリー スパ・ラウンジ複合施設「Holland Village BEAUTY Lounge & SPA」をオープン。著書に『超フレキシブル人生論"当たり前"を手放せば人生はもっと豊かになる』（扶桑社）がある。

instagram（＠makikokawamura_）は約22.5万フォロワー。

【書籍情報】

タイトル：『自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／240ページ

ISBN：978-4799332412

