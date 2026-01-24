【発売前重版決定】Google流「人を活かす」最強のマネジメント術を初公開！『Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）に『Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』（中谷公三、諸橋峰雄、水野ジュンイチロ著）を刊行しました。

本書は、Google日本法人の現場で長年マネジメントに携わってきた著者陣が、世界的企業の爆発的成長と生産性の裏側にある"最強のマネジメント"の核心を初めて体系化した一冊です。約120ページのストーリー漫画入りで、Googleの爆発的成長を支えるマネジャーがやっていることのすべてを初公開します。

■ 管理型マネジメントから「エンパワメント型マネジメント」へ

組織を動かすのは、戦略でも制度でもなく、部下の潜在能力を解き放ち、チームを成果へ導く「マネジャー」そのものです。本書で提案する「エンパワメント型マネジメント」とは、チームが最大限の成果を生み出すよう環境を整え、部下を支援し、ともに学び成長を促すマネジメントスタイル。人は「任される」からこそ、本気になり、力を発揮しはじめるのです。

■ 「エンパワメント型マネジャー」の3つの責任

- 圧倒的な成果を出す（野心的なゴールとWhyの共有）- 人材を育成する（短期の成果と長期の成長を両立）- コミュニティを構築する（心理的安全性・帰属意識・信頼）

■ 読みながら実践できる構成

各章冒頭には、新人マネジャー・相澤ハジメが成長していくストーリー漫画（約120ページ）を収録。マネジャーが実際に直面する葛藤・意思決定・チームづくりのリアルを、視覚的かつ直感的に理解することができます。

■ こんな方におすすめです

- 「部下が動かない」「離職が止まらない」など、チーム運営に課題を抱えるマネジャー- Google流の"人を活かす"マネジメントを学びたい方- 成果と成長を両立させる組織づくりに関心がある方- 管理職としての市場価値を高めたい方

■ 早期購入特典のご案内

2026年2月19日(木)12:00までにご予約・ご購入いただいた方限定で、著者の中谷公三氏・諸橋峰雄氏・水野ジュンイチロ氏、そしてエール株式会社取締役・篠田真貴子氏をゲストにお迎えしたオンラインイベントにご招待します。

詳細は、下記特設ページをご確認ください。

https://d21.co.jp/news/event/275

◎書籍概要

【目次】

マンガ ハジメ課長、崖っぷちに立つ。

はじめに マネジャーの仕事とは何か

第１部 圧倒的成果を出すマネジャーとはどんな存在なのか

第1章 なぜ、マネジャーが必要なのか？

第2章 「エンパワメント型マネジャー」が担う３つの責任

第3章 「エンパワメント型マネジャー」が持つ３つのマインドセット

第２部 圧倒的成果を出すマネジャーの仕事のしかた

第4章 チームを理解する

マンガ ハジメ課長、本音を聞く。

第5章 チームの目標をつくる

マンガ ハジメ課長、旗を掲げる。

第6章 チームと一緒に汗をかく

マンガ ハジメ課長、導く。

第7章 チームの動きを整える

マンガ ハジメ課長、空回りする。

第8章 人を育てる

マンガ ハジメ課長、腹を割る。

第9章 場（コミュニティ）をつくる

マンガ ハジメ課長、仮面を捨てる。

第３部 常に成果を出し続けるマネジャーの旅

マンガ ハジメ課長、旅を続ける。

第10章 「正しさの罠」とどう向き合うか

第11章 マネジャーとして成長するには

第12章 マネジャーの喜び

【著者情報】

中谷公三（なかたに・こうぞう）

経営・組織変革のプロフェッショナル。世界銀行グループ（IFC）、Accenture、GE、Googleなど国内外の企業で、マネジメントと戦略実行の両面に携わる。リーダーシップ開発とコーチングを専門とするBright Future Partnersを設立し、企業の事業改革や組織開発を支援、次世代リーダーの育成に力を注いでいる。上智大学法学部国際関係法学科を卒業後、ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院（SAIS）にて国際関係学修士号を取得。国立台湾師範大学国語教学センターに在籍し、中国語とアジア文化を学んだ。個人として中東地域でのシリア難民支援活動にも関わり、現地での経験を通じて「人が力を発揮できる環境とは何か」を探求し続けている。

諸橋峰雄（もろはし・ねお）

マーサージャパン株式会社 シニアプリンシパル 組織変革エクセレンスユニット統括。組織変革、AI・デジタル領域を専門とするプロフェッショナル。人的資本価値を最大化する経営・組織マネジメントのあり方を日々探求しクライアントと向き合っている。コンピュータサイエンス領域での研究者からキャリアをスタート。戦略・企業再生コンサルティング会社を複数経験した後に組織人事領域に転身。組織変革コンサルティング会社の共同創業者兼パートナー、HR TechスタートアップCOOを歴任後、グーグル日本法人の新規営業チームマネジメントに従事。ビジネス・ブレークスルー大学経営学部客員教授。NPO法人BLUE FOR JAPAN理事。慶應義塾大学博士（工学）。



水野ジュンイチロ（みずの・じゅんいちろ）

漫画家。ビジネスの最前線に身を置き、実戦知見を漫画に落とし込む活動を展開。NewsPicksおよびPIVOTにて連載した起業漫画『スタートアップル！』は、両媒体で人気ランキング1位を獲得した。一方で、Googleに新卒入社後、当時最年少で営業部のマネジャーに着任。漫画のストーリー制作手法を営業スキルと融合させた独自のトレーニングプログラムを開発した。同プログラムは延べ300人以上が受講する実績を上げ、組織全体の営業力強化を推進。現在はHubSpot Japanにて営業部長を務める。

【書籍情報】

タイトル：『Googleで学んだ 圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／456ページ

ISBN：978-4799332405

