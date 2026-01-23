【焼酎出荷量 11年連続日本一！】宮崎県内「全38蔵」の本格焼酎が銀座に集結。期間限定の居酒屋『宮崎焼酎酒場ひなた』1月22日（木）オープン！

際コーポレーション株式会社

焼酎出荷量 11年連続日本一を誇る宮崎県は、その魅力を発信するべく、県内全38蔵の本格焼酎と宮崎料理のペアリングを楽しめる期間限定居酒屋『宮崎焼酎酒場ひなた』を、2026年1月22日（木）から2月28日（土）まで東京・銀座にオープンいたします。

宮崎の「食」と「酒」を堪能する贅沢なラインナップ

店内では、希少銘柄から定番まで揃う全38蔵の本格焼酎に加え、焼酎の味わいを引き立てる宮崎の名物・特産品をふんだんに使用したメニューを提供します。

郷土の逸品：

チキン南蛮・・・宮崎を代表するご当地グルメ。さっぱりとした甘酢に漬け込んだ鶏モモ肉に、タルタルソースをたっぷり添えて提供します。

都城おでん・・・宮崎県の南西にある都城市の名物。肉と野菜たっぷりの珍しいおでんです。

辛麺・・・延岡市発祥の麺料理。旨辛でパンチある味わいは〆にぴったり

厳選特産品を使用したメニュー：

みやざき地頭鶏・・・ランチでは親子丼、ディナーでは鶏すき、炭火焼きで提供します。

宮崎ブランドポーク・・・しゃぶしゃぶやすき焼きで提供。

日向夏・・・上品でさっぱりとした味わいの日向夏は白菜と一緒にサラダで。

宮崎の本格焼酎・・・県内全38蔵の焼酎は、単品ではもちろん、心ゆくまで飲み比べができる「宮崎焼酎飲み放題プラン」や、お気に入りの一杯を見つける「利き酒セット」もご用意しております。

ひなたのランチひなたのディナーおすすめひなたの焼酎リスト

『宮崎焼酎酒場ひなた』

●オープン期間：令和8年1月22日（木）～令和8年2月28日（土）

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目3

●営業時間： 平日：ランチ 11:30～14:30（L.O. 14:00） / ディナー 17:30～23:00 （月～木：L.O. 22:00、金：L.O. 22:30） 土曜日：ランチ 11:30～15:00（L.O. 14:00） / ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）

●定休日：日・祝

●公式Instagram：@shochu_hinata2026

宮崎焼酎酒場ひなた 外観宮崎県内の焼酎がディスプレイされた店内