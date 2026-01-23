鎌倉投信が運用する投資信託「結い 2101」が、「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2025」のアクティブ部門に入賞。

鎌倉投信株式会社

鎌倉投信株式会社（本社：神奈川県鎌倉市／代表取締役社長：鎌田 恭幸／以下、鎌倉投信）が運用・販売する投資信託「結い 2101」が、昨年に続き、2026年1月23日に発表された「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2025」のアクティブ部門に入賞※しました。

※2024年アクティブ部門1位、2025年アクティブ部門2位

代表取締役社長 鎌田 恭幸よりコメント

このような栄えある賞を賜りましたことに心より御礼申し上げます。また、こうした「いい投資」の輪を広げる地道な活動を長年にわたり企画・運営くださっている皆様に、深く感謝申し上げます。

鎌倉投信は、「結い 2101」の運用を開始してから、まもなく16年を迎えます。この間、社会情勢や経済情勢は大きく変化してきましたが、私たちは一貫して、本業を通じて社会をよくしようとする「いい会社」を独自の視点で選び、長く応援することで、お客様の資産形成と社会の持続的発展の両立を目指してきました。そしてその過程で、お客様とともにその喜びと実感を分かち合うことを大切にしてきました。この世界観は、これからも決して揺らぐことなく、さらに広げていきたいと考えています。

投資には、資産形成を超える価値を生む力があります。そして、「いい未来」「いい社会」を切り拓く力にもなります。私たちは、こうした投資のあり方を、多くのお客様とともに実現していきたいと考えています。今後とも末永いご支援を、よろしくお願いします。

「結い 2101」について

「結い 2101」は、これからの日本にほんとうに必要とされる会社、皆様が応援したくなるような「いい会社」に投資する投資信託です。商品名には、次なる世紀“2101年”に向けて、人と人、世代と世代を“結ぶ”豊かな社会を、皆様と共に創造したいという想いが込められています。

「個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year」とは

投資信託について一般投資家の目線でつねに考え、情報を集め、ブログを書いている投信ブロガーが、自分たちにとって本当によいと思える投資信託を投信ブロガーたちが投票で選び、それを広めることで「自分たちの手でよりよい投資環境を作っていこう！」という発想から2007年に始まったイベントです。2023年までは「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year」の名称で、投資信託に関連するブロガーのみが投票をおこなってきました。2024年から個人投資家を取り巻く環境に合わせて名称を変更するとともに、「アクティブ部門」「インデックス部門」の２つの部門を設け、広く個人投資家が誰でも投票できるようになりました。

会社紹介

鎌倉投信株式会社

鎌倉投信本社屋（築100年超の日本家屋）

鎌倉投信は、３つの「わ」（和・話・輪）が育まれる「場」としての運用会社を目指すことを信条に、2008年11月に鎌倉で設立された独立系の資産運用会社です。

2010年3月から、独自の視点で社会性と事業性を兼ね備えた「いい会社」に投資をする公募の投資信託「結い 2101」の運用と販売をおこなっています。「結い 2101」を通じて、投資家の経済的な豊かさと社会の持続的発展を両立し、その実感と喜びを投資家の皆様と分かち合うことの実現を目指してきました。

これに加えて、2021年3月から、これからの社会を創発する可能性を秘めたスタートアップに投資をする投資事業有限責任組合「創発の莟」（私募）の運営をおこなっています。

この２つのファンドを通じて、社員数人のスタートアップから創業100年を超える上場企業まで幅広いステージの「いい会社」を応援し、持続的な社会の発展に貢献できる運用会社を目指しています。

＜ファンド概況 2025年12月30日基準＞

＜会社概要＞

会社名：鎌倉投信株式会社

登録業務：投資運用業、第二種金融商品取引業 関東財務局長（金商）第2293号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５-９

設立：2008年11月5日

資本金等：565.5百万円（含 資本準備金）

URL：https://www.kamakuraim.jp/

