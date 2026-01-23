【新商品発売】ニオイ・飛び散り・段差問題を一気に解決！猫飼いの救世主「Neakasa AirStep」誕生

ジェンハイ株式会社

ジェンハイ株式会社（本社：東京都、代表取締役：王忠林）が展開するブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、猫トイレ周りの悩みをこれ1台で解決する新発想のアイテム「Neakasa AirStep」 を発売いたしました。

猫と暮らす中で多くの飼い主が感じてきた、「トイレ後にこもるニオイ」「床に散らばる猫砂」「出入りしにくいトイレの段差」--そうした“どうにもならない日常のストレス”に対し、Neakasa は新しい解決策を提案します。

置くだけで空気を吸引・循環|トイレ後のニオイをため込まない脱臭ステップ

Neakasa AirStep は、踏み台機能と送風循環式の脱臭機能を組み合わせた、新発想の脱臭猫砂ステップです。

本体内部には高性能活性炭フィルターを搭載し、猫の排泄後に発生しやすいニオイをすばやく吸引・循環脱臭。最大 CADR 216m³/h の脱臭性能により、ニオイが空間に広がる前に対処することを可能にしました。「掃除しても、しばらくするとまたニオう」そんな猫トイレ特有の悩みに対し、「発生源近くで対処する」という新しいアプローチを実現しています。

猫砂の飛び散りを抑え、掃除の手間を軽減

AirStep の天面は、猫の足裏についた猫砂をキャッチしやすい構造。猫が自然に踏み台として使うことで、床への猫砂の飛び散りを抑え、日々の掃除負担を軽減します。集まった猫砂は内蔵の集砂ボックスに溜まり、取り外して簡単にお手入れが可能です。

約40dBの超静音設計

AirStep は、使用シーンに応じて選べる3段階の風量調整を搭載。1段階の静音モードは約40dBと、ささやき声に近い静かさを実現しています。夜間や在宅ワーク中、寝室やワンルームなど、音が気になる空間でも気兼ねなく使用できます。

ちょうどいいサイズ感で、どんな猫トイレにもフィット

AirStep は、幅441×奥行321×高さ165mmのコンパクト設計。多くの猫トイレに対応し、トイレ環境を選ばず設置できます。

本体重量は約 2.7kg、安定感のあるボディ設計により、活発な猫ちゃんが使用してもズレにくく、

安心してお使いいただけます。

購入サイト

公式サイト：https://dada.link/UloORh

Amazon：https://dada.link/dmGz2a

tiktok：https://dada.link/FDVdOt

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://dada.link/OlGvis）にご覧ください。