「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」アクティブ部門において ひふみ投信が4位入賞

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）は、「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」のアクティブ部門において、ひふみ投信が4位に入賞いたしましたので、お知らせいたします。

当社は今回の受賞を励みとして、更なる運用成績の向上と質の高いサービスで、お客様の資産形成を長期にわたって応援できるよう努めてまいります。引き続き「ひふみ」シリーズをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「ひふみ投信」運用責任者 藤野英人よりメッセージ

この度、「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」において、ひふみ投信が４位受賞となり、大変嬉しく思っております。

ひふみ投信は2008年10月、リーマンショックという金融危機の渦中でスタートいたしました。17年という年月を経て、現在では基準価額が9万円を超え、会社全体の運用資産残高は約1兆6,000億円に達しております。これは、私たちを信じて託していただいている総額であり、皆様が長期にわたってお持ちいただいた「握力」、により生み出された価値に他なりません。

改めまして、ボランティアで運営されている運営委員の皆様、投資していただいているすべてに皆様に心より御礼を申し上げます。

受賞ファンド「ひふみ投信」について

ひふみ投信は、運用資産残高1兆円を超える「ひふみ」シリーズの中で、レオス・キャピタルワークスが直接お客様に販売する直販専用の投資信託です。「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資しています。

2008年の運用開始以来、足で稼いだ情報をもとに成長企業を発掘する目利き力と、市場の変化に柔軟に対応する「守りながらふやす」運用を実践してきました。私たちは運用責任者が運用の考え方や今後の方針をお客様にお伝えする「顔が見える運用」と、保有期間に応じて信託報酬を実質的に還元する「資産形成応援団」という仕組みで、お客様の長期にわたる資産形成を応援します。ひふみ投信の2026年1月23日時点の基準価額は93,875円、純資産総額は2,078億円となります。

最新の運用レポート（月次ご報告書「ひふみのあゆみ」）は以下よりご覧いただけます。

「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」について

投資家にとって本当によいと思える投資信託を選んで表彰するイベントです。2007年「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year」として始まり、2024年より金融商品に投資経験がある個人投資家による投票が可能となりました。指数に連動したインデックス型と積極運用のアクティブ型、それぞれ最大３つまで投票ができます。

詳細は「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025」のサイト(https://www.fundoftheyear.jp/2025/)をご覧ください。

レオス・キャピタルワークス株式会社について

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスはSBIグローバルアセットマネジメント株式会社（証券コード4765）のグループ会社です。

