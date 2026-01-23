aimme東京池袋店、振袖＆卒業袴展示会の特典

有限会社三景スタジオ

一生に一度の大切な節目、成人式や卒業式。

「自分に一番似合う、最高に可愛い姿を残したい」そんな願いを叶えるために、aimme 東京池袋店では「振袖＆卒業袴展示会」を開催いたします！

今年は東京池袋店・原宿店・札幌店の3店舗同時開催となる、年に一度のビッグイベントです。

池袋店は「成人」と「卒業」の両方が対象となっており、この期間だけのお得な特典も多数ご用意しております 。

この記事では、展示会の見どころと気になる特典情報を詳しくご紹介します！

◼️池袋店ならではの「成人＆卒業」合同ラインナップ

成人振袖： 「プレミアライン」や「オリジナルライン」など、細部までこだわり抜いたクラスアップ衣装をご試着いただけます。

卒業袴： 「オリジナル袴」や「デニム袴」など、aimmeならではのエッジの効いたスタイリングを直接お確かめください。

コーディネート： 振袖や袴に合わせて、帯小物レンタルについてもプロのスタッフが丁寧にご提案します。

◼️展示会共通特典

展示会期間中にご来場・ご成約いただいたお客様には、aimmeから特別なプレゼントをご用意しています。

・全プラン15％OFF： 前撮りやレンタルなど、全プランの基本価格（クラスアップ料金含む）から一律15％OFFとなります。

・aimmeオリジナルマルチクリアオーロラポーチ：展示会へ足を運んでくださった皆様へ、aimmeからのプレゼントです。

・aimmeオリジナルアルバムが展示会限定価格：大切な思い出をカタチに残すアルバムも、この期間だけ驚きのプライスでご提供いたします。

◼️池袋店限定特典

１.撮影・撮影つきプラン対象：選べる豪華プレゼント

撮影が含まれるプラン（成人フォトプラン 、レンタル＆撮影プラン など）をご利用で、アルバムをご購入いただいた方への限定特典です。

・ギフトブック2冊： ご家族へのプレゼントに最適なミニアルバムです。

・ドレス1着撮影サービス： 振袖や袴だけでなく、憧れのドレス姿も無料で残せるチャンスです。

２.レンタル・レンタル＆撮影プラン対象：こだわりオプション無料

当日レンタルが含まれるプランをご成約の方に、お好きなオプションを1つプレゼントいたします 。

成人の方： コーディネートオプション3万円、マルチギャザーフリル無料、重ね襟オプション無料から選べます。

卒業の方： 帯指定無料、マルチギャザーフリル無料、重ね襟オプション無料から選べます。

３.オリジナル衣装限定：さらに「1万円OFF」

レンタル付きプランで「オリジナルライン振袖 」または「オリジナル袴 」を選んでいただいた方は、さらに10,000円OFFとなります。

４.来場者特典：aimme Special Box (親子来店限定)

お母様・お父様と一緒にご来場いただいた方には、ハズレなしの「Special Box」をご用意しています。

aimmeオリジナルミラー＆コーヒーショップギフト券、人気ブランドのチーク、高保湿フェイスパックのいずれかが当たります。

一生に一度の衣装選びを、ぜひご家族皆様で楽しんでくださいね。

５.契約特典：aimmeガチャガチャで豪華賞品をGet

ご契約いただいた皆様が挑戦できる、ワクワクのガチャガチャイベントです。

豪華賞品： デパコスの美容リップや、さらにお得になるスペシャルボーナス券などが当たります。

追加チャンス： 池袋店のInstagramフォロー＆タグ付投稿、またはGoogle口コミ投稿で、さらにもう1回チャレンジ可能です。

■ 開催概要

開催期間：2026年2月7日（土）～2月11日（水祝）

会場：aimme東京池袋店（東京都豊島区南池袋1-21-4 8F）

入場：無料（事前予約制）

▼展示会のご予約はこちらから

https://aimme-exhibition-ikebukuro.hp.peraichi.com

店舗概要

aimme東京池袋店

■所在地

東京都豊島区南池袋1丁目21－4

繁昌社南池袋ビル8階

■サービス内容

振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル

■問い合わせ

tel：03-6907-0726

e-mail：info-i@studioaim.jp

公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro