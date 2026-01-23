第２回「東京こども政策国際会議（Tokyo Global Forum on Children：TGFC）」 を開催します！

東京都

東京都では、「チルドレンファースト」の社会の実現を目指し、都政の政策全般を子供目線で捉え直し、子供政策を総合的に推進しています。

「東京都こども基本条例」では、全ての子供が、今と将来への希望を持って伸び伸びと健やかに育っていけるよう、社会全体で子供を育む環境を整備していくこととしており、子供政策の深化を図る上で、グローバルな視点を持って取組を推進することが重要です。

そこで、都の子供政策を世界に発信するとともに、子供政策の課題や解決のための方策を共有する場として、海外都市の子供政策の実務責任者を招聘した、東京こども政策国際会議を今年度も開催します。

第２回の今回は「思春期の子供を支える取組」をテーマとし、メンタルヘルスなどについての議論を予定しています。国際機関のレポートにおいて、思春期のメンタルヘルスは世界的に深刻な課題とされるなど、各都市等が最も関心を寄せる「思春期を対象とする取組」をテーマに設定しています。

今回は前回の13都市等を上回り、４大陸から20都市等が参加予定です。子供政策の実務責任者が国や地域を越えて一堂に会し議論を交わす会議は、世界的に見ても数少ない先進的な取組となります。

記

１ 概要

（１）日程

令和８年２月４日（水曜日）から２月６日（金曜日）まで



（２）テーマ

「思春期の子供を支える取組」

セッション１「思春期の子供の職業体験」

セッション２「思春期の子供の居場所」

セッション３「思春期の子供のメンタルヘルス」



（３）海外参加予定都市等

20（１月23日時点）

オークランド、ベルリン、ブリュッセル、カーディフ、コペンハーゲン、ヘルシンキ、

ヒュース トン、アイルランド、ロンドン、マルメ、ミラノ、ミュンヘン、新北、

ニューヨーク、ペタリンジャヤ、シンガポール、スラバヤ、台北、トロント、

ウィーン（アルファベット順）

（４）主な内容（太字部分が取材可能）

２月４日（水）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6414_1_4379450f02b1ae3124bb8653a8c0101b.jpg?v=202601241051 ]

２月５日（木）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6414_2_d51736e36fca4303d3de285f4e5a2901.jpg?v=202601241051 ]

２月６日（金）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6414_3_7b2277b1b1664490c20761df8141a974.jpg?v=202601241051 ]

※基調講演及び各都市の発表はYouTubeによるオンライン中継（ライブ配信）を予定しています。

詳細は別紙１のとおり

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6414-aaa708a11975641333f4ef923d5722d6.pdf

（５）使用言語

英語（会議は同時通訳あり、視察は逐次通訳あり）

２ 取材について

（１）取材は、２月４日（水）基調講演等のみとさせていただきます。（各都市参加者への囲み取材は

ありません。）※それ以外の部分の取材を希望される場合は、別途ご相談ください。

● 基調講演等（２月４日13:00～13:30） ※別紙２のとおり

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6414-c00e622168326b698df5f4657f2d7e76.pdf

当日の取材受付は、２月４日（水）１２時３５分から１２時５５分まで、京王プラザホテル

４２階会場（富士）の前（別紙２）にて行います。取材位置は当日会場での受付先着順にご案内

します。エレベーターにて、４２階までお越しください。

（２）取材を希望される場合は、申込フォーム（https://logoform.jp/form/tmgform/1392432）

から２月２日（月）12時までにお申し込みください。

取材受付場所は、別紙２をご覧ください。

（３）会場スペースの都合上、ムービーカメラは１系列局１台、スチールは１社１名、ペンは１社１名

とさせていただきます。

（４）取材中は、自社腕章を必ず着用（カメラマン等も含む）し、職員の指示に従ってください。指示

に従っていただけない場合、取材をお断りする場合がございます。

（５）所定の場所以外での取材はご遠慮ください。取材位置については、当日職員の指示にお従いくだ

さい。なお、取材位置において三脚・脚立の使用が可能です。

（６）取材場所に電源・音声ラインはありません。

（７）通訳音源の著作権の関係上、通訳者の発言音声をそのまま報道等に使用することはご遠慮くださ

い。

（８）会場内ではお静かにしていただくようお願いいたします。また、取材以外の行動はお控えくださ

い。参加者等への個別取材はご遠慮ください。



本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

戦略28 未来共創「海外諸都市等との国際的な連携」