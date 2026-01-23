【愛知県一宮市／門出の春に】春休みの学生旅行を応援、人数が増えるほどお得になる最大41,600円割引の期間限定宿泊プラン～ウッドデザインパークいちのみや-紡-グランピング

ウッドデザインパーク株式会社

春は、少しだけ特別な季節です。

卒業、就職を前に、「今のメンバーで、もう一度集まりたい」と思う学生も多いのではないでしょうか。

ウッドデザインパークいちのみや‐紡‐では、そんな門出の春に寄り添い、春休みの学生旅行を応援する期間限定宿泊プランを企画しました。

人数が増えるほどお得になる仕組みを取り入れ、最大41,600円の割引に加え、ご飯おかわり無料・ウェルカムデザートやドリンク飲み放題といった特典を用意しています。

自然に囲まれたグランピング空間で、特別なことをしなくても「一緒に過ごす時間」そのものが思い出になる、そんな春休みを提案します。

こんな方におすすめ

本プランは、春休みに仲間と集まる予定のある学生に向けた宿泊プランです。

卒業旅行を検討している方はもちろん、進級前の思い出づくりや、春休み中の学生旅行としても利用できます。

・今のメンバーで集まれる最後のタイミングを大切にしたい

・人数が多く、宿泊費をなるべく抑えたい

・食事も含めて、みんなで同じ時間を楽しみたい

そんな学生グループにおすすめの内容です。

▼プラン詳細・予約はこちら

https://wood-designpark.jp/ichinomiya/stay/

プランの特徴・3つの特典

本プランでは、学生旅行をより満足度の高いものにするため、3つの特典を用意しました。

ご飯おかわり無料

食事の時間も、旅の大切な思い出のひとつ。お腹いっぱい楽しめるよう、ご飯はおかわり無料としています。

ウェルカムデザート付き

到着後すぐに、旅のはじまりを楽しめるウェルカムデザートをご用意。写真を撮ったり、会話が弾んだりと、自然に場が和むきっかけになります。

人数が増えるほど割引

グループでの利用を応援するため、3名4名と人数に応じて割引額が増える仕組みを採用。最大で41,600円の割引が適用されます。

プラン概要

対象：高校、高専、専門、大学等に在学中の方(2026卒含む)で学生証を掲示の方

期間：2026年2月1日～3月31日チェックインまで

内容：宿泊、夕朝食、ライスおかわり無料、ウェルカムデザート、ソフトドリンクアルコール飲み放題、アクティビティ使い放題

割引：人数に応じて割引／最大41,600円割引

予約方法：公式予約サイトより受付

※詳細条件や空室状況は、予約ページをご確認ください

▼春休み学生限定・期間限定宿泊プランの詳細・ご予約はこちら

https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/0/detail/1208055

ウッドデザインパークいちのみや‐紡‐は、愛知県一宮市に位置するグランピング施設です。

自然に囲まれた環境の中で、アウトドア初心者でも安心して宿泊を楽しめる空間を提供しています。

門出を迎える春。

今しか過ごせない時間を、大切な仲間とともに過ごす場所としてご利用ください。