【NASEF Farmcraft(R)2025 世界ランキング結果発表】 立修館高等専修学校が世界1位、立正大学淞南高等学校が世界7位を獲得！

※本記事は2025年12月10日（米国太平洋時間／PT）、NASEF アメリカの公式サイトに掲載された内容を一部抜粋・再編したものです。リライト元はコチラ(https://www.nasef.org/farmcraft)（海外サイトに遷移します）

eスポーツ/ゲームを通じて将来社会で活躍する人材を育成支援するNASEF アメリカは、2025年12月10日（米国太平洋時間／PT）に、NASEF Farmcraft(R)2025*の結果発表を行った。

*注)NASEF Farmcraft(R) 2025とは……農業をテーマにMinecraft上で科学と技術を理解、国際舞台で競争することを目指したコンテスト

NASEF Farmcraft(R)2025には、世界15カ国からのべ約1, 700人が参加した。8～13歳が対象のジュニア部門、13～18歳が対象のシニア部門の2部門で開催し、12月10日に各部門1～3位までの入賞チームを発表。

日本からは3校が出場し、世界15カ国からのべ約1, 700人がエントリーする中、立修館高等専修学校（山口県）が世界1位、立正大学淞南高等学校（島根県）が世界7位を獲得。日本として初となる世界1位獲得という快挙に加え、各校にとっても初の世界1位、初の上位入賞を達成した。両校からは、結果を喜ぶ声とともに、挑戦をやり切った手応えが伝えられている。英語で書かれた課題や動画を解析し、チーム一丸となって諦めずにチャレンジしたことが、今回の結果に繋がった。積み重ねてきた経験を土台に、初の世界1位、そして新たな上位入賞が生まれたことは、継続的な学びと挑戦が確かな成果として結実した大会であったことを示している。両校、そしてすべての日本出場校の今後の活動に期待したい。

■立修館高等専修学校よりコメント

本校は2022年からこのチャレンジに取り組んできました。思うような結果が出ない年もありましたが、そのたびに先輩たちが試行錯誤を重ね、後輩へと学びと想いをつないできました。

「次こそは世界1位を！」という先輩たちの言葉を胸に、生徒たちは努力を重ね、ついにその目標を現実のものとしました。挑戦を続けることの大切さと、仲間から受け継がれる思いの力が、今回の世界1位という結果に結びついたと思います。顧問として、これ以上ないほど誇りに思います

立修館高等専修学校 eスポーツ部顧問 兼

NASEF Scholastic Fellow/NASEF JAPAN フェロー教員

板垣 聡美

県知事を表敬訪問した"シニア部門世界1位受賞チーム「I LOVE ICE CREEAM」"

■立正大学淞南高等学校よりコメント

3年生がリーダーとなり1年生とミッションに挑みました。英語で書かれた課題や動画を一生懸命解析して理解。思い通りにいかない状況に何度も挫折しそうになりましたが、無事課題が提出できた時の歓喜を皆で共有しました。今回はチャレンジすることが目標だったので7位入賞はとても嬉しい驚きでした

立正大学淞南高等学校 eスポーツ部顧問 兼

NASEF Scholastic Mentor/NASEF JAPAN フェロー教員

畑山 友朗

肩を組んで微笑む "シニア部門 世界7位入賞チーム「SHONAN GEEK JAM」”

各部門の入賞チームは以下

・ジュニア部門（8歳～13歳）

1位 LYNX IMARC from Sonora, Mexico

2位 Tornadoes #3 from Florida, United States

3位 Little Falls Cascades from Minnesota, United States

・シニア部門（13歳～18歳）

1位 I LOVE ICE CREAM from Yamaguchi, Japan

2位 Team T&T from Port of Spain, Trinidad and Tobago

3位 Eztec Buildtec from California, United States

入賞チームには賞品が用意され、1位を獲得したチームには250ドル、2位のチームには200ドル、3位のチームには100ドルのAmazonギフトカードを贈呈。

さらに、すべての課題をクリアし、リーダーボードに投稿した参加者全員を対象とした抽選会も行なわれ、各地域からランダムに選ばれた当選者には、50ドルのAmazonギフトカードが贈られた。

※表彰式の模様はNASEF USのYouTube公式チャンネルにアップされているライブストリームのアーカイブをご覧ください。

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cvPsrDXgVnw&t=1570s(https://www.youtube.com/watch?v=cvPsrDXgVnw&t=1570s)

NASEF Farmcraft(R) 日本国内学校の過去入賞歴

2024年 シニア部門：

水戸啓明高等学校 世界6位/ 立修館高等専修学校 世界10位

2023年 シニア部門：

水戸啓明高等学校 世界3位

2022年 シニア部門：

立修館高等専修学校 世界3・4位

【NASEF JAPANについて】

特定非営利活動法人国際教育ｅスポーツ連盟ネットワーク日本本部（略称：NASEF JAPAN／ナセフ ジャパン 理事長：柿原正郎）はNASEF アメリカの豊富なコンテンツや研究成果の日本への導入に加え、独自コンテンツの開発や現場教員のコミュニティーを促進し、次世代を担う主に高校生に対して、ｅスポーツをツールとしてSTEAM教育等の学習に導き、DX人材やグローバル人材の育成をめざし日本の国力強化に資する貢献を行う2020年11月より活動を開始したNPO団体。主な活動として『全日本高校eスポーツ選手権』を主催する他、加盟する高校に対して「eスポーツ/ゲームを活用した教育教材」を無償提供。

NASEF JAPAN Webサイト https://nasef.jp/

NASEF JAPAN Ｘ（旧：Twitter） https://x.com/NASEF_Japan