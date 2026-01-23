オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』、新規冒険者をサポートする新コンテンツ「オルビア・アカデミー」を開校！

Pearl Abyss Corp.

株式会社Pearl Abyss JP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：韓 昇煕、以下 当社）は、PC版『黒い砂漠』において2026年1月22日(木)に「オルビア・アカデミー」「星の墓場リニューアル」「最上位狩り場専用戦利品追加」などのアップデートを実施したことをお知らせします。

オルビア・アカデミー

■オルビア・アカデミー

新規冒険者が『黒い砂漠』の様々なコンテンツについてプレイしながら理解を深めることができる「オルビア・アカデミー」が開校しました。

本校は戦闘をはじめ、採集や釣り、料理に錬金といった『黒い砂漠』の世界で生活していくにあたり、身に着けておくことが推奨される内容を習得することを目的としています。コンテンツごとに様々な課題が用意されており、それらを順番にこなしていくことで理解を深めていくことができます。

また、コンテンツごとの課題をクリアすると「真(V)ブラックスター武器選択箱」「暗い星のブラックストーン（※ブラックスター武器を真(V)段階に確定強化できるアイテム）」「クロン石」などの豪華な報酬を入手できます。

なお、オルビア・アカデミーにはLv.60以上のキャラクターであれば誰でも入学可能であり、さらに入学時に「アカデミア衣装」がプレゼントされます。

》詳細リンク

https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=11465

■狩り場「星の墓場」リニューアル！

既存の狩り場のひとつである「星の墓場」が、新たに最上位狩り場としてリニューアルしました。

この狩り場は1ヶ所に留まってモンスターを倒していくのではなく、フィールドを移動しながらモンスターの群れを素早く討伐していく「フィールド移動型狩り場」です。また、狩り場に設置されているギミックを活用することで、モンスターを無力化し、一気に倒していく爽快感のある戦闘を楽しめるようになっています。

そして、この狩り場でしか手に入らないアイテム「不浄な貪食の水晶」が存在します。本アイテムは既存の装備品である「不浄な魔力の水晶」の上位アイテムとなっており、装備することでクリティカル追加ダメージ ＋10％、全ての攻撃力 +5（最終能力値基準）、全てのダメージ減少 -2の効果を得ることになります。

■星の墓場

・適正攻撃力：395以上(表記攻撃力基準) / 1920以上 (最終能力値基準)

・適正防御力：460以上(表記防御力基準) / 800以上 (最終能力値基準)

》詳細リンク

■最上位狩り場に専用の戦利品を追加！

前述の「星の墓場」と、もう一つの狩り場である「ジェピロス城」を新たに「最上位狩り場」と設定しました。

両狩り場では、君王武器およびエダナの防具のエフェクト染色材料である「創世の顔料（※）」「創世の光輝（※）」や、「堕落した不滅のオイル」といった戦利品を入手することができます。これらの戦利品は「最上位狩り場」でしか手に入らない貴重なアイテムとなっています。

※これらのアイテムは「赤色」「紫色」用が存在します。

》詳細リンク

■PC版『黒い砂漠』について

日本サービス開始から11周年目に突入した、オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』。

本作は、北米最大のメディア「MMORPG.com」にて2023年のユーザー投票による「Best MMO of the Year」「Best MMO Expansion」などに選ばれました。さらに、韓国コンテンツ振興院（KOCCA）による2023年の海外市場における韓国ゲームユーザー調査では、「日本で最も親しまれている韓国産PCオンラインゲーム」として3年連続1位に輝いています。

本作の魅力は、「豊富なコンテンツ」「圧倒的な戦闘体験」「自由度の高いキャラクターメイク」、そして毎週のアップデートを通じた継続的な進化による「開発力の高さ」など、多方面から高く評価され、現在も国内外で約5,000万人の冒険者の皆様にご愛顧頂いております。

『黒い砂漠』は、これからも唯一無二のオープンワールドRPGとして進化を続けていきます。

