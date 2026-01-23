たっくーpresents「如何にも奇妙な物語」上映イベント開催決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、「如何にも奇妙な物語」の上映＋トークショーイベントが決定いたしました！

イベント概要

イベントタイトル

如何にも奇妙な物語

本イベントは、日常の中に潜む違和感や、説明のつかない感情を映像として体験してもらうことを目的としています。

誰もが知っている“奇妙な物語”というフォーマットをあえて借りながら、現代の価値観や人間関係、選択の歪みを独自の視点で描き直すオムニバスドラマ作品です。





劇場という非日常的な空間で、物語を「観る」のではなく「巻き込まれる」体験を共有し、その後にYouTubeという日常の場へと解き放つことで、同じ作品が異なる表情を見せることも本企画の狙いの一つです。明確な答えや解釈を提示しない物語だからこそ、観る人それぞれの中に違和感や余韻が残り、物語が終わったあとも静かに続いていく――そんな体験を届けることを目指しています。上映日時

2/21(土)

１.13時～（開場12時30分/終了15時30分予定）

２.17時～（開場16時30分/終了19時30分予定)

ゲスト（予定・敬称略）

１.たっくー、吉田猛々、はやせやすひろ（都市ボーイズ）、ガンジー横須賀、フミキモ、湯村直史、桜田俊介、ハニトラ梅木、夜馬裕、夏目大一朗

２.たっくー、吉田猛々、ウマヅラ、フミキモ、湯村直史、桜田俊介、ハニトラ梅木、夜馬裕、夏目大一朗

たっくー吉田猛々はやせやすひろ（都市ボーイズガンジー横須賀フミキモウマヅラ湯村直史桜田俊介ハニトラ梅木夜馬裕夏目大一朗監督会場

池袋HUMAXシネマズ

料金

3,500円

入場者プレゼント

非売品ステッカー（予定）

チケット販売

1/23(金)21時～

池袋HUMAXシネマズ オンラインチケットにて販売開始

オンラインチケットはこちらから :https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2026-02-21

1/24(土)劇場オープン時より池袋HUMAXシネマズチケット売り場にて販売開始

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業

URL https://humax-ent.co.jp/