大阪出身の4人組ロックバンド「TRACK15」のファンクラブサイト「15tree」を「FAM」にてリリース

株式会社Nagisa

ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM」の企画・開発・運用を手掛ける株式会社Nagisa (本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：横山佳幸)は、2026年1月23日(金)に、若い世代を起点に世代を越えて共感を呼び広げている大阪出身の4人組ロックバンド「TRACK15」のファンクラブサイト「15tree」をリリースしました。

URL：https://15tree.jp/

「15tree」では、「TRACK15」の最新情報はもちろん、オリジナル動画・写真といった会員限定コンテンツを多数ご用意しています。さらに、リリースと同時にツアー追加公演が決定して早速ファンクラブ先行もスタートしております。

■ ファンクラブ名「15tree」に込めた想い

TRACK15の音楽は、年がら年中、いつもファンのそばに寄り添い続けたい--

そんな想いを大切にしながら、音楽を通じて人々が集い、つながり、あたたかい関係を育んでいける場所として、ファンクラブ「15tree」は生まれました。

四季を通して姿を変えながらも、確かに根を張り、成長していく“木”のように。

それぞれの日常や時間を重ねながら、TRACK15の音楽とともに成長し続けていく、長く続くつながりを表現しています。

■ファンクラブサイト概要

- 名称：15tree | TRACK15 OFFICIAL FANCLUB- 開設日：2026年1月23日（金）21時- URL：https://15tree.jp/- 会費：月額会員：780円（税込）/ 年額会員：8,580円（税込）※お支払方法：「クレジットカード決済」「キャリア決済（月額会員のみ）」

▶︎会員特典

■年額会員向け早期入会キャンペーンも開催！

- NEWS- MAIL MAGAZINE- MEMBER’S CARD（会員番号入りデジタル会員証）- TICKET（ライブチケットの先行予約）- VLOG- GALLERY- LIVE STREAMING

2026年2月25日 23時59分までに年額会員としてご入会いただいた方全員に、「サイン入りオリジナル会員証」をプレゼントいたします。

※詳細はファンクラブ内のお知らせをご確認ください

■TRACK15について

2020年10月結成。大阪・高槻出身。蓮(Vo/Gt)の唯一無⼆の歌声と圧倒的メロディーセンスを軸に、普遍的な輝きを放つアレンジと演奏で、若い世代を起点に世代を越えて共感を呼び広げている4人組ロックバンド。

Webサイト：https://track15.jp/

■ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM（ファム）」について

FAMは、アーティストとファンをつなぐ“360°サポート”のファンクラブサービス。

高品質なファンクラブとアプリを無償で制作・提供するほか、事務所やアーティストの負担を軽減できるよう、グッズ制作からECの配送管理、イベント運営などあらゆるサポートを行います。

FAM公式HP：https://thefam.jp/

お問い合わせ：https://thefam.jp/inquiry

■株式会社Nagisa

会社名：株式会社Nagisa（英文名：Nagisa, Inc.）

代表者：代表取締役社長 横山佳幸（よこやま よしゆき）

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目15-6 並木橋ビル ５F

設立：2010年5月17日

資本金：1億円

事業内容：Fantech事業

URL：https://nagisa-inc.jp

【商標名称等に関する表示】

＊Nagisa及び「Nagisa」ロゴは株式会社Nagisaの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。