大阪出身の4人組ロックバンド「TRACK15」のファンクラブサイト「15tree」を「FAM」にてリリース
ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM」の企画・開発・運用を手掛ける株式会社Nagisa (本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：横山佳幸)は、2026年1月23日(金)に、若い世代を起点に世代を越えて共感を呼び広げている大阪出身の4人組ロックバンド「TRACK15」のファンクラブサイト「15tree」をリリースしました。
URL：https://15tree.jp/
「15tree」では、「TRACK15」の最新情報はもちろん、オリジナル動画・写真といった会員限定コンテンツを多数ご用意しています。さらに、リリースと同時にツアー追加公演が決定して早速ファンクラブ先行もスタートしております。
■ ファンクラブ名「15tree」に込めた想い
TRACK15の音楽は、年がら年中、いつもファンのそばに寄り添い続けたい--
そんな想いを大切にしながら、音楽を通じて人々が集い、つながり、あたたかい関係を育んでいける場所として、ファンクラブ「15tree」は生まれました。
四季を通して姿を変えながらも、確かに根を張り、成長していく“木”のように。
それぞれの日常や時間を重ねながら、TRACK15の音楽とともに成長し続けていく、長く続くつながりを表現しています。
■ファンクラブサイト概要
- 名称：15tree | TRACK15 OFFICIAL FANCLUB
- 開設日：2026年1月23日（金）21時
- URL：https://15tree.jp/
- 会費：月額会員：780円（税込）/ 年額会員：8,580円（税込）
※お支払方法：「クレジットカード決済」「キャリア決済（月額会員のみ）」
▶︎会員特典
- NEWS
- MAIL MAGAZINE
- MEMBER’S CARD（会員番号入りデジタル会員証）
- TICKET（ライブチケットの先行予約）
- VLOG
- GALLERY
- LIVE STREAMING
■年額会員向け早期入会キャンペーンも開催！
2026年2月25日 23時59分までに年額会員としてご入会いただいた方全員に、「サイン入りオリジナル会員証」をプレゼントいたします。
※詳細はファンクラブ内のお知らせをご確認ください
■TRACK15について
2020年10月結成。大阪・高槻出身。蓮(Vo/Gt)の唯一無⼆の歌声と圧倒的メロディーセンスを軸に、普遍的な輝きを放つアレンジと演奏で、若い世代を起点に世代を越えて共感を呼び広げている4人組ロックバンド。
Webサイト：https://track15.jp/
■ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM（ファム）」について
FAMは、アーティストとファンをつなぐ“360°サポート”のファンクラブサービス。
高品質なファンクラブとアプリを無償で制作・提供するほか、事務所やアーティストの負担を軽減できるよう、グッズ制作からECの配送管理、イベント運営などあらゆるサポートを行います。
FAM公式HP：https://thefam.jp/
お問い合わせ：https://thefam.jp/inquiry
■株式会社Nagisa
会社名：株式会社Nagisa（英文名：Nagisa, Inc.）
代表者：代表取締役社長 横山佳幸（よこやま よしゆき）
所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目15-6 並木橋ビル ５F
設立：2010年5月17日
資本金：1億円
事業内容：Fantech事業
URL：https://nagisa-inc.jp
【商標名称等に関する表示】
＊Nagisa及び「Nagisa」ロゴは株式会社Nagisaの商標または登録商標です。
＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。