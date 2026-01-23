Netflixにて世界独占配信中『超かぐや姫！』劇中曲「ワールドイズマイン CPK! Remix (かぐや&月見ヤチヨ ver.)」MV解禁！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信される。ティザービジュアルと特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回超え(11月28日時点)。X（旧Twitter）ではエンタメトレンドに入るなど、期待が高まっている作品だ。

“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

この度、特報解禁以来、世界中から待望の声が届き続けていた「ワールドイズマイン CPK! Remix (かぐや&月見ヤチヨ ver.)」MVが到着！

ryo (supercell)がリミックスを手掛け、オリジナルを彷彿とさせるポーズでかぐやとヤチヨが歌う姿が披露された。

人気ボカロPのryo (supercell)が2009年に発表して以来、ボカロファンに愛され続ける名曲「ワールドイズマイン」。ryo (supercell)自身がリミックスを手掛けた本作の劇中曲「ワールドイズマインCPK! Remix」を仮想空間ツクヨミの歌姫・月見ヤチヨ(cv.早見沙織)が歌う姿が特報で解禁されるやいなや日本のみならず世界中のファンから大きな反響を呼び、特報のSNS総再生数は瞬く間に1,500万回を突破。以来、待望の声が届き続けていた楽曲フルバージョンのミュージックビデオがついにお披露目となった。

MVは歌唱を担当したかぐや(cv.夏吉ゆうこ)と月見ヤチヨがオリジナルのMVで描かれた初音ミクの姿を彷彿とさせるポーズ、背景で描かれたイラストをベースに構成された本家をリスペクトした仕上がりに。イラストはオリジナル同様にイラストレーターのredjuiceが担当した。

楽曲はアップテンポで重低音を効かせた本作ならではのライブ感溢れるリミックスになっており、かぐやとヤチヨがまるで掛け合いをするかのように息ぴったりに歌い上げている。なお、本編では実際にライブシーンで歌唱を披露しており、ライブならではの息遣いやダンスなどMVとはまた一味違う演出がたっぷり詰まっているのでぜひ本編で確かめてほしい。

いよいよ配信が開始された本作。“音楽アニメーションプロジェクト”を謳い、これまでにも公式YouTube、各種SNSから多くの「歌ってみた」や劇中オリジナル楽曲のMVを発信してきているが、昨日にはスペシャルトラック「メルト CPK! Remix」MV、本日の「ワールドイズマインCPK! Remix」MV、そして来週1/31(土)21時には完全新作映像で山下監督自らがディレクションを務めたエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」MVの発表を控えるなど、今後も続々と音楽／映像コンテンツの発信を予定している。ぜひ本編と繰り返し味わって、いつでもどこでも本作の世界を楽しんでほしい。

◆ミュージックビデオクレジット「ワールドイズマイン CPK! Remix (かぐや&月見ヤチヨ ver.)」

Vocal:かぐや(cv.夏吉ゆうこ) 月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

Lyrics, Music & Arrangement: ryo (supercell)

Mixing & Mastering: ryo (supercell)

All Other Instruments & Programming: ryo (supercell)

Recording Engineer: Keisuke Suwa

Illustration：redjuice

Movie：SHIG

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929