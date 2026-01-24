株式会社THT Japanが総代理店として取扱うMONDO BY DEFUNC(モンド バイ デファンク)のFREESTYLEシリーズから、待望の限定エディションが登場いたしました。

一部ライフスタイルショップならびに公式オンラインショップ、Dawaina 楽天市場店にて数量限定で販売中。





FREESTYLE Smoky Transparent





＜公式オンラインショップ：Dawaina 楽天市場店 商品ページ＞

https://item.rakuten.co.jp/dawaina/mondo-freestyle-smoky-transparen/









●MONDO BY DEFUNC(モンド バイ デファンク)とは

スウェーデンを代表するストリートカルチャーの音楽レーベル“Monza Music Entertainment(モンツァ ミュージック エンタテイメント)”とスウェーデンの大手ストリートカルチャープラットフォーム“Dopest(ドーペスト)”、35カ国以上でグローバル展開するオーディオブランド“defunc(デファンク)”の3社が手を組み開発された、世界で話題沸騰のオーディオブランドです。









●FREESTYLE Smoky Transparentオンイヤーヘッドホンとは

＜公式オンラインショップ：Dawaina 楽天市場店 商品ページ＞

https://item.rakuten.co.jp/dawaina/mondo-freestyle-smoky-transparen/





雑誌やSNSでも人気を博す、MONDO FREESTYLEシリーズから、待望の限定エディションが登場。

限定エディションでは、気分やスタイルに合わせて付け替えが楽しめる3色(グレー／オレンジ／イエロー)のイヤーパッド付。

その日の気分やコーディネートに合わせて、イヤーパッドを付け替えながら自分らしいスタイルを楽しめます。

ストリートカルチャーとテクノロジーが融合したスウェーデン発のオーディオブランド「MONDO BY DEFUNC」による、80年代を想起させるレトロフューチャーデザインが魅力のワイヤレスオンイヤーヘッドホンです。

より深い低音を実現する36mmドライバーを搭載し、ポップなデザインを裏切るファットな低域とクリアの音場を実現しています。

また、約68gと軽量ボディと厚みのあるイヤーパッドで長時間付けていても疲れにくい設計で、いつだってつけていたくなる付け心地です。

最大22時間再生、最大通話20時間の長時間使用が可能なので外出時のバッテリーも心配なし。

両側の回転コントローラーによる直感操作は、手軽でついクセになる操作感です。

また、専用アプリを使用すれば、デバイスコントロール、イコライザー設定、アップデートなど最新鋭のテクノロジーも備えています。

使い心地はそのままに、今だけの特別なデザインを楽しめる、数量限定のスペシャルエディションです。





イヤーパッド グレー

イヤーパッド オレンジ

イヤーパッド イエロー





品名 ：MONDO FREESTYLE Smoky Transparent

(モンド フリースタイル スモーキー トランスペアレント)

販売価格：14,800円(税込)









■製品仕様

名称 ：MONDO FREESTYLE Smoky Transparent

(モンド フリースタイル スモーキー トランスペアレント)

型番 ：M1015

ワイヤレス転送方式：Bluetooth5.3

伝送帯域 ：20Hz - 20kHz

感度 ：105dBSPL

スピーカー寸法 ：φ36mm、32Ω±15％

コーデック ：HD

連続再生時間 ：22時間

連続通話時間 ：20時間

バッテリー容量 ：200mAh

充電方法 ：USB Type-Cケーブル

重量 ：約68g

付属品 ：USB Type-C充電ケーブル1本、交換用イヤーパッド、

収納ポーチ、取扱説明書／保証書









■株式会社THT Japan 会社情報

【ずっと一緒に居たいと思える電気製品を考える会社です】

2013年4月に設立して以来、インテリア家電やデザイン家電の輸入代理店として、FLYTE社やDAQICONCEPT社をはじめとする新進気鋭のスタートアップ企業の商品を取り扱っています。国内正規代理店として、10カ国以上から選りすぐりの商品を輸入・販売しています。

また、電気用品安全法や電波法などの国内導入におけるコンサルティング業務やOEM受託開発業務を事業化しており、クリエイティブとテクノロジーの側面から新しいプロダクトの世界をサポートする会社です。





THT Japan本社 ： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-10-6-205

TEL ： (本件問い合わせ) 044-712-3680

コーポレートサイト ： http://www.tht-japan.com

Defunc ブランドサイト： https://defunc-japan.com/