40代からの「肌の変化」に新しい選択肢 「真皮育成 光糸リフト」新デザインモデル発売 全国に導入拡大
株式会社J(光糸リフト総代理店)は、光糸リフトの新デザインモデルを2026年1月に発売しました。より多くの方が安心して体験できる環境づくりを進めてまいります。
光糸リフト
「最近、フェイスラインがゆるんできた気がする」
「疲れて見える日が増えた」
「いろいろ試したけど、結局どれが正解か分からない」
そんな“大人の美容迷子”が増える中で、サロンで受けられる新しいケアとして「真皮育成 光糸リフト(こうしリフト)」が、全国のサロンにじわじわと広がっています。
■光糸リフトとは？
「真皮を育て肌を整える」ことを目的にした、光のフェイシャルケア
光糸リフトは、サロンで受けられる美容機器ケアのひとつです。
“無理に引き上げる”というより、肌のコンディションを整えて、表情の印象をすっきり見せることを目指した設計が特長です。
特に、年齢とともに増えやすい
・フェイスラインのもたつき感
・なんとなく疲れて見える印象
・ハリ・ツヤ不足
・肌のゆらぎ(季節・睡眠・ストレスの影響)
といった悩みに対し、「攻めすぎないのに、整う感じがする」という声が増えています。
※効果の感じ方には個人差があります。
肌を傷つけない新しいケア
■「じわじわ広がる」理由は、続けやすいこと
光糸リフトは、1回で完結する特別なイベントというよりも、肌を育てるように続けていく“美容習慣”として取り入れやすい点が選ばれてきました。
「美容医療は少し怖い」
「痛みやダウンタイムが不安」
「まずはサロンでできるケアから試してみたい」
そんな方にとって、“始めやすく、続けやすい選択肢”になっています。
■新デザインモデル発売で、より身近に・より美しく
この度発売する新モデルでは、サロン空間により馴染む洗練されたデザインへ刷新。
「見た目の上質感」だけでなく、施術現場での使いやすさも考慮したモデルとしてアップデートしました。
光糸リフトD
光糸リフトS
まずはYouTubeで“知ってから受ける”のがおすすめです
光糸リフトについて「気になるけど、よく分からない」という方へ向けて、YouTubeチャンネル『マスターJの美容迷子案内所』では、光糸リフトの考え方や美容の選び方を分かりやすく発信しています。
受ける前に知っておきたい、
・どんな人に向いている？
・どれくらいのペースで通う？
・何と組み合わせると良い？
・“やりすぎない美容”の考え方
など、美容迷子にならないためのヒントもまとめています。
YouTube：マスターJの美容迷子案内所
( https://youtu.be/zm2pfPRpBpo?si=U1DV1KiBCNfKzqYH )
■体験・導入サロンについて
光糸リフトは、導入サロンにて施術を受けることが可能です。
体験希望の方は、下記よりお問い合わせください。
施術の様子
【お問い合わせ】
Hallbar 学芸大学店(株式会社J 直営サロン)
TEL ： 03-5724-3827
公式LINE： https://lin.ee/38s4a62
導入サロン案内：公式ホームページ
https://www.coushiliftsalon.com/
※本リリースは美容施術に関する情報提供を目的としたもので、医療行為を示すものではありません。
※施術内容・提供条件はサロンにより異なります。